Há muitos anos, num cafezinho entre escritores, um editor que pretendia criar uma coleção perguntou sobre os livros nos quais cada um estava trabalhando. A uma autora ele disse: “Você, Fulana, não precisa responder. É claro que só pode estar escrevendo uma história de amor.”

A autora, a mais jovem de nós, corou como se tivesse sido apanhada furtando moedas do chapéu de um cego. Nós, os outros, sorrimos, como se a desculpássemos por esse pecado pueril, mas na verdade eram sorrisos com os quais mostrávamos, uns aos outros, a inveja que sentíamos dela. Seria ótimo para os autores, e também certamente para os leitores, se todas as histórias fossem sempre de amor.

No fundo, é o que todos queremos ou deveríamos querer. Desde a infância, nossas leituras nos ensinam isso: que todas as peripécias, os combates, as guerras, todos os episódios e todos os capítulos de um livro existem para que no final o amor, depois de intrigas, traições e sofrimentos, seja declarado vencedor.

Assim deveriam ser todos os livros e, quando não são, os leitores (e principalmente as leitoras, Deus seja louvado) ficam se perguntando se o escritor está mesmo capacitado a exercer o seu ofício. Há nisso uma lógica. Se a obra é de ficção, se é o autor quem escolhe seus personagens, por que haverá de na trama fazê-los sofrer sem recompensa? Se já há tantos finais lastimáveis na vida, por que na área da imaginação se copiará esse mau exemplo?

Dramas e tragédias são coisas lá de Shakespeare e dos gregos. A atualidade, até por força da rima, há de ter compromisso com a felicidade. Não é disso que tratam os programas de tevê e as revistas? Se a realidade atua contra nós, é justo que a ficção seja nossa aliada.

A autora, aquela, continuou a escrever seus livros, fazendo o amor triunfar em todos eles, e até hoje não viu motivo para mudar. Há quem diga que isso é falta de maturidade e até já ouvi alguém chamá-la de farsante, porque ela, na verdade, seria infeliz, por ter amado muito seus três maridos e nunca haver sido inteiramente correspondida.

Por que, então, ela insiste em fazer histórias com finais felizes? Tenho aqui a minha teoria, e acredito que ela possa coincidir com a de vocês. Ela insiste em escrever assim porque, como se diz, de triste já chega a vida.