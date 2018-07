Vai o decorador à casa com sua prancheta, mede tudo, estuda, avalia, verifica, anota. Isto aqui ficará assim, aquilo ali ficará assado. Uma tela, talvez uma marinha, seria ideal naquela parede, e lá no meio da escada uma pequena escultura. Talvez um rubicundo Cupido, Cupido voltou à moda.

Ele discute o projeto com o jovem casal, que faz apenas uma exigência: que em nenhum detalhe da reforma sejam esquecidos os dois filhos – um garoto de 10 e uma menina de 9 anos -, e não só no quarto de cada um.

Acerta-se tudo, contratam-se os profissionais, compram-se os objetos e em três meses a casa, como prometeu o decorador, está com outra cara. Na festa de inauguração do new look, muitos elogios, e cada convidada quer o telefone do decorador.

Uma noite, meses depois, alguns miados e meia dúzia de arranhões na porta da frente começam a mudar a história. Deixam o gato – uma gata, como logo irão descobrir – entrar. Combinam: darão só um biscoitinho a ele, alguma coisa assim. Depois, que volte para a rua.

É o que fazem. Dão o biscoito, mas o garoto e a menina imploram que ele durma lá ao menos essa noite. Mas onde?, perguntam os pais. Nada, na decoração, previa os efeitos da devastação que as garras de um gato podem provocar.

O próprio gato acabou decidindo. Para surpresa dos quatro, desdenhou as poltronas e o sofá e estendeu-se numa mesinha de vidro comprada por uma fortuna num antiquário. Os cabelos do casal se arrepiaram.

No dia seguinte, o gato não só não tinha ido embora como havia testado outros preciosos itens da decoração, buscando seu conforto felino.

Passado um ano, o gato continua na casa. Da decoração restaram poucos sinais. Um dos dois pratos de parede quebrou-se. Pagou pela audácia de ocultar uma lagartixa flagrada pelo instinto caçador do gato. No outro, igual, que estava pendurado apenas por questões de simetria, é colocada hoje ração.

Embora ele, o gato (na verdade ela, a gata Samanta) seja gentil e cuidadoso, quando alguém apanha uma das fotos tiradas na noite em que foi inaugurada a decoração, começa a comentar:

“Era chique essa coisa que ficava ali, como era mesmo o nome? Ah, sei lá, aquela plaquete, aquela baguete, aquela coisa Luís XIV ou Luís XV.”