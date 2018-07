+ Ele gostaria de morrer de beleza, da mais lancinante de todas as belezas. Não sabe qual seria: se um nascer ou um pôr de sol, se um arco-íris no mar, se uma polonnaise de Chopin. Gostaria de morrer de uma beleza, uma beleza qualquer, uma beleza de uma beleza insuportável, ainda que no atestado viesse a constar uma tolice como enfarte, embolia ou deficiência respiratória aguda.

+ Se a beleza pudesse ser definida, não valeria mais a pena procurá-la. A maior beleza que a beleza tem é a beleza de buscá-la. São muitas as pistas: um coral de meninos órfãos; uma música de Ravel ou Débussy, naquelas noites em que a lua se exibe nua num lago; ou – numa manhã – os passos de uma mulher que, por um momento tocada pelo sol, na Paulista, parece um cisne a caminho da Augusta, onde o romântico fantasma de Álvares de Azevedo passou a madrugada e a espera para saudá-la com uma flor e um poema.

+ Há aqueles que nascem para carregar em si a beleza, como um estado de espírito. Mesmo que quisessem, não poderiam se apartar dela. A beleza, nessas pessoas, mulheres principalmente, e também nas rosas e nos pássaros, não é um acessório, é uma essência. Há quem nasça assim e assim permaneça. E há quem, julgando ter nascido para cantar essa beleza, esteja mudando a todo instante, nessa vã tentativa. Uma das características da beleza é ser fugidia. Abençoada seja a beleza, que nos obriga a prazerosamente buscar, dia a dia, a metáfora que nunca se mostrará exata.

+ Fechar a janela agora, ir para o sofá. Mesmo que haja claridade na sala, cerrar a persiana e acender a luz. Deixar o ambiente como se, embora eu não seja digno dele, vá ocorrer um milagre. Tentar reencontrar num livro a beleza que sempre me inquietou tanto e na qual me viciei. Nenhum homem merece a beleza dos livros e a beleza da arte. Olho para minhas mãos e essa verdade berra em meus ouvidos. Que beleza gostará de ser tocada por estes dedos? A beleza é algo que se deve desfrutar só na infância. Nem do pão minhas mãos são dignas. Migalhas, migalhas.