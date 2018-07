Zezé di Camargo assumiu no programa “Fofocando”, do SBT, que se casou com Zilu Godói, porque ela ficou grávida de sua primeira filha, Wanessa Camargo. O cantor também admitiu que traiu Zilu com a atual namorada, Graciele Lacerda.

O sertanejo contou que tinha 19 anos quando soube que seria pai. “Eu não estou dizendo que ela fez isso de propósito, mas foi um descuido. Eu não tinha onde morar, não tinha como me sustentar e levei ela para a casa dos meus pais e ficamos lá por três meses até conseguir um lugar para morar. Eu falei ‘vou me casar com você, já que teve a confiança de engravidar de mim e serei um homem honrado’. Criei meus filhos, dei estudos, trabalhei, corri atrás e percebi que, aos 42 anos, ainda não tinha vivido. Pensei que era o momento de viver para mim”, disse o cantor.

Zezé revelou que se sentiu culpado com a traição e resolveu contar para Zilu. “Confessei para ela [Zilu], que entrou em pânico e em desespero, arrumei a mala e tentei sair de casa duas vezes. Me lembro de uma cena em que eu estava dentro do carro, com minhas coisas, ela escorou no carro, chorando, e me disse ‘eu aceito que você tenha quem quiser, mas não saia de casa, pelo amor de Deus’. Juro por Deus que chegou a este ponto. Muita gente não sabe como foram as coisas. Na minha cabeça eu estava errado, estava com outra pessoa e fiquei tentando que isso acontecesse [a separação] de uma maneira natural. Esse foi meu erro. Se eu tivesse acabado de uma vez, talvez não teria virado esse buchicho todo.”

Durante entrevista ao ‘fofocando’, o cantor também falou sobre a briga física entre sua namorada Graciele e sua filha Wanessa – desentendimento aconteceu há 5 anos. “É minha filha, amo de paixão, mas errou. Em um momento em que não estávamos esperando, eu estava abraçado com a Graciele, por volta de 4h da manhã, quando vi a Graciele deu berro e sumiu do meu braço. Quando vi, ela estava no chão, a Wanessa chegou por trás, sem que ninguém visse, puxou o cabelo dela e a jogou de costas no chão. Eu, imediatamente, me coloquei entre elas e não deixei que nada mais acontecesse”, afirmou Zezé.