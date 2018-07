O vencedor da nona edição do Big Brother Brasil, Max Porto, decidiu ganhar ainda mais dinheiro com seu sucesso no reality. Ele acaba de anunciar que agora aplica seus conhecimentos sobre o BBB e oferece uma consultoria para pessoas que queiram se candidatar para a próxima edição do reality. As inscrições para o BBB18 já estão abertas e, por isso, Max usou as redes sociais para anunciar o projeto Reality Maximizado.

“Uma coisa é caminhar pelo caminho desconhecido, outra é ter alguém que caminhou por ele te indicando seus atalhos e seus perigos! Aspirantes ao BBB18, eu posso ajudar a tornar sua caminhada mais fácil! Entre em contato e eu te digo como!”, escreveu o ex-participante em seu Instagram.

Ao E+, Max explica que o processo seletivo para entrar na casa ‘mais vigiada do Brasil’ é “extremamente difícil”. “Já conheci pessoas com perfis extraordinários que acabaram não seguindo adiante pelo simples fato de não acreditarem que era possível”, opina. Além disso, o vencedor do BBB9 diz que é comum ser abordado por pessoas que querem dicas. Por isso, em 2015, decidiu criar seu projeto.

O principal objetivo do Reality Maximizado é “potencializar o máximo possível a campanha do candidato que está disposto e comprometido, compartilhando a minha experiência, esclarecendo dúvidas, apontando possíveis caminhos”, esclarece Max. Os interessados podem aderir ao projeto em qualquer etapa do processo seletivo.

“Disponibilizo meu tempo e minha sabedoria sobre o assunto para quem quiser fazer uma consulta indiscutivelmente esclarecedora sobre qualquer tema referente ao universo BBB”, afirma. No entanto, ele alerta que, mesmo com a ajuda, não é fácil entrar na casa e não há garantias. “Isso depende do desempenho de cada um e da vontade exclusiva dos donos do jogo, a diretoria do programa diante da apresentação durante as entrevistas”.

“Minha única função é elucidar, esclarecer, orientar, pois é infinitamente melhor caminhar rumo a um norte do que caminhar no escuro”, afirma.