A apresentadora Sonia Abrão chamou atenção ao se referir ao futuro casamento dos ex-BBBs Paula e Breno como “porcaria” no A Tarde É Sua que foi ao ar ao vivo na tarde de quarta-feira, 5.

Na ocasião, era exibida um VT em que uma repórter do programa entrevistava o casal e pedia para que assim que decidissem a data do casamento, convidarem-na para a cobertura. “Com certeza”, respondeu Breno, para Paula complementar: “Quero todo mundo lá!”.

Quem não ficou contente com a situação foi Sonia Abrão, que já havia feito algumas caras de desaprovação e comentários críticos – a maioria dos quais inaudíveis para o público – durante a exibição da reportagem: “Eu não quero nem cobrir essa porcaria…”

Após sua fala gerar repercussão, Sonia fez questão de ir ao Instagram e ressaltar seu posicionamento.

“Vou deixar uma coisinha bem clara: tenho ranço desse casal. Meu comentário foi feito em alto e bom som, olho no olho da câmera, porque sempre digo o que penso para o público.”

Em seguida, Sonia explica que não gosta de Paula por conta de uma “campanha vergonhosa que ela fez contra o Kaysar no BBB 18 porque ele não era brasileiro, um show de preconceito e discriminação.”

Sobre Breno, critica seu comportamento em relação a Ana Clara, participante com quem teve um breve envolvimento na casa. “Desprezo total ao fato de ela ter se apaixonado e sofrido por ele no reality show”, afirmou, sobre o fato de ele ter rido de uma “piadinha nojenta” sobre ela.

“Respeito quem sabe respeitar os outros, o que não é o caso dos dois! […] Eu digo e repito: não quero nem cobrir essa porcaria! Eles se merecem”, encerrou.

Em entrevista ao Uol, Breno falou sobre os comentários de Sonia, questionando o motivo de ter sido entrevistado pela equipe de seu programa.

“Não a conheço para falar se gosto ou não dela. Só julgo as coisas que sei com propriedade. Se ela não tem interesse em nós, em nos ver, na nossa história, por que nos abordaram e perguntaram sobre nossas vidas?”

Sobre o tratamento em relação a Ana Clara, comentou que “ficou claro e nítido a todo o Brasil o respeito que tive com a Ana Clara e o pai dela.”

Em seu Instagram, Breno também publicou uma foto ao lado de Paula com uma indireta na legenda na tarde desta quinta-feira, 6.

“Eu parei de me explicar quando percebi que as pessoas entendem apenas no nível de suas percepções… Sou responsável pelo que digo, não pelo que entendem.”

Confira a íntegra da entrevista de Paula e Breno ao A Tarde É Sua: