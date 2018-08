MC Melody voltou a presentear a internet com seus clássicos falsetes ao lançar uma paródia de Vai Malandra, música mais recente da cantora Anitta. Teve direito até à cena do biquíni de fita isolante – com um figurino mais comedido, e bonecas de plástico em vez de modelos.

Mesmo tendo apenas 10 anos de idade, o vídeo começa na conhecida cena em que a câmera foca no bumbum de Anitta – só que, desta vez, duas bexigas estão no lugar quando a garota sobe na moto, usando apenas um capacete simples, sem a proteção completa.

A paródia brinca com a letra da música original substituindo a palavra “malandra” por “baranga”. A história de uma garota feia que passa a mudar de hábitos e vira “ex-baranga” é o mote do clipe, em que Melody também ‘malha’ em equipamentos públicos e toma banho em um carrinho de mão.

