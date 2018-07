Conhecida nas redes sociais por ter feito diversas versões de músicas conhecidas com falsetes ‘exagerados’, MC Melody – que agora prefere ser chamada apenas por Melody – afirmou, em entrevista ao programa The Noite, que vai ao ar nesta quarta-feira, 4, que está cansada das paródias e pretende dar um novo rumo em sua carreira.

“Parei de fazer paródia. Sou uma cantora e preciso ser vista como cantora, não como comediante”, pediu.

“Antes eu fazia muita coisa na brincadeira. Estava esperando chegar o momento e ser uma nova Melody, mais aceita e não vista como uma zoeira. [..] Os falsetes também eram vistos como uma zoeira, porque eu fazia de um jeito para zoar, mesmo. Era só uma brincadeira. Agora, nas minhas músicas, vou fazer um falsete mais profissional”, garante.

Em 2016, Melody já havia anunciado que não faria mais paródias ou falsetes. Porém, voltou atrás e lançou sua versão de hits de Anitta como Vai Malandra, Is That For Me e Sua Cara.

