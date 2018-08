-Desabafo- ???????? Na época de Kelly Key fizeram tanto inferno na minha vida que deu no que deu, na época de Mirella Santos foi uma exposição absurda após a 1ª “A Fazenda” que até pra sair de casal era difícil. Dps veio a tal ostentação do meu novo casamento com a Miss Rayanne Morais, foi tanta inveja depositada que acabei me separando…dps as histórias musicais que tudo fazia sucesso mais não agradava ng por aqui, que alias só por aqui … na sequência veio a possível briga com minha filha Suzanna (filha da Kelly) que não me aceitava como pai, dps as brigas com a minha mãe por causa de ciúmes do meu macaco. Não satisfeitos vieram falar que dava mais atenção para ele do que para meus filhos. Em seguida me detonaram por causa das brigas por pensões na justiça que eu não pagava e que seria preso a qualquer momento e agora (por último) tão pegando no pé da minha atual Jéssica Rodrigues só pq a ela tem um corpo excepcional?!Quando que vcs (seguidores fakes e do mal) vão tratar de cuidar das vida de vcs? Quando se pré julga algo ou alguém vcs teriam que tomar mais cuidado. Não se deve abrir a boca quando não se sabe a verdade. Não estou aqui generalizando, 98% dos meus seguidores são fãs de verdade e gente que curte pra valer minhas postagens. Eu abro minha vida pra todos diariamente, pois sou transparente e não tenho nada a esconder. A pergunta é: Quem são esses 2%? Com certeza são pessoas desprezíveis e muito mal amadas. Se vc é um desses 2% eu sugiro vender meus shows por aí e meu novo DVD (Latino 25 anos), que chegará as lojas final de Setembro, dessa forma vcs se ocupam, ganham dinheiro comigo e com certeza vão parar de falar de mim, da minha família e de quem me cerca. Desejar o mal não é digno do ser humano. Não faça isso. Viva leve e faça o bem. Que tal? Enfim… #falei ????????

