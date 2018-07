Semana passada foi comemorado o dia do médico mas para mim , o dia do 'guardião da saúde' é todos os dias , principalmente qd se tem um profissional top das galáxias como vc @paulomuzy ao nosso lado. Só posso agradecer por tudo , dicas , conselhos , cuidado , atenção e preocupação , vc não imagina o qto isso faz a diferença em tudo , o qto soma para que as minhas metas sejam alcançadas. Sei que obrigada é pouco , mas te agradeço de coração , parte dessa conquista e desses trabalhos devo a vc , que acredita em mim , no meu potencial e me mostra que realmente estou no caminho certo. Fico mais feliz ainda em saber , que não é só comigo e sim com todos os seus pacientes #pormaismedicosassim 🙏🙏🙏 #obrigada #gratidao #teammuzy #feliz #job #losangeles #teamgracyanne 📸📸📸 @leelhgfx 🔝🔝

