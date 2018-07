Parece que Felipe Dylon quer voltar aos seus tempos de sucesso. Para isso, o cantor tem usado as redes sociais para se promover, mas, aparentemente, ele ainda não conseguiu contratar uma equipe de comunicação para ajudá-lo.

A montagem com seus contatos, aparentemente feita no paint, não ficou aquelas coisas. Para ajudá-lo, os fãs passaram a desenvolver outras imagens para ele usar com divulgação e foto do perfil.

Sua foto de capa do Facebook, por exemplo, foi produzida por um fã. Feliz com a ajuda, ele usa as fotos e, nos comentários, agradece aos criadores. “Valeu mais uma vez Diego G. Souza! Obrigado irmão pelo carinho, um abraço!”, escreveu o cantor nos comentários da foto de perfil.

“Presente do Thomas Gallasso! Valeu amigo, que Deus te abençoe na sua empreitada orgânica. Forte abraço!”, agradeceu na foto de capa.