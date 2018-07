Juliana Soares, ex-mulher de Tiago Costa, noivo de Andressa Urach, resolveu dar sua versão sobre o anúncio de casamento dos dois, divulgado na última quarta-feira, 5. A mulher procurou o site EGO e acusa Andressa de estar chantageando Tiago.

A gaúcha contou que ela e Tiago viviam juntos há três anos em Porto Alegre (RS), e que, desde março, Tiago a traía com Andressa: “Em março, ele saiu do emprego e foi para São Paulo, onde ficou uma semana na casa dela. Ela o presenteou com um carro BMW 2011, roupas caras e lhe deu dinheiro, R$ 10 mil. Para mim, Tiago disse que era fruto de trabalho”, disse ela ao EGO.

A notícia de que Andressa e Tiago estão de casamento marcado só chegou a Juliana depois do anúncio nas redes sociais. “As pessoas que vieram me contar sobre o casamento dele e da Andressa… Estou muito nervosa”, contou. O rapaz é o pai do filho da ex-vice-Miss Bumbum, Arthur, de 11 anos.

Ela ainda relatou que Andressa está ajudando nas despesas da casa dos pais de Tiago: “O pai dele perdeu o emprego e a Andressa está bancando toda a casa, além de ajudar na organização, já que a mãe do Tiago está doente. Andressa está chantageando meu marido para que ele fique ao lado dela e do filho. Ela chegou a Porto Alegre no início do mês e mandou que ele ficasse na casa da mãe com ele para dar assistência à mãe. Do contrário, Andressa voltaria para São Paulo com o garoto”, disse.