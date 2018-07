Nesta semana, o ex-participante do Big Brother Brasil Marcos Harter se envolveu numa discussão no Twitter com uma antiga paciente. Tudo começou quando a advogada Hayssa Khoury tuitou que o médico havia pedido para ela fazer campanha para Vivian Amorim após sua saída.

Logo depois, Marcos tuitou um texto dizendo que estava ‘decepcionado’ com Hayssa e que a relação dos dois era apenas de médico-paciente, que ele nunca havia pedido nada para ela.

“Você nunca passou de minha paciente. Encontrei-me algumas vezes com você e sua mãe no Rio, mas nada que justifique tamanha intimidade com minha pessoa e/ou minha família, que você tenta tanto demonstrar nas redes sociais desde que participei do último ‘BBB’. Venho aqui agora para lembrá-la de quem em tudo há limites. Por favor, peço-lhe, mais uma vez, deixe-nos, minha família e eu, em paz”, tuitou Harter.

Mas Hayssa decidiu rebater a fala do ex-BBB e publicou prints de conversas que teve com ele no WhatsApp logo após sua saída do reality. Numa das imagens, Marcos pede para que ela inicie uma campanha para Vivian, ao que ele responde que não fará. Além disso, ela tuitou exemplos de que a relação entre eles ia muito além da relação médico-paciente, mostrando que os dois eram amigos.

Qual foi mesmo a orientação que eu recebi no dia que uma carta "falsa" foi divulgada? pic.twitter.com/2j2un8tw9i — Hayssa khoury (@HayssaKhoury) June 8, 2017

Ahhh… relação medico-paciente! Claro, evidente… pra fazer campanha pela Vivian era AMIZADE! pic.twitter.com/OVqORpVEt1 — Hayssa khoury (@HayssaKhoury) June 8, 2017

Nossa relação médico-paciente permitiu que vc dormisse na minha casa, usasse o meu carro no Rio, me mandasse msg 1h da manhã pra virar foto — Hayssa khoury (@HayssaKhoury) June 8, 2017

Obrigada pela gratidão aos três meses que te defendi, guri! E a esses meses procurando respaldo a minha cirurgia. Você é o cara! 👌🏻 — Hayssa khoury (@HayssaKhoury) June 8, 2017