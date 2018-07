Nicole Bahs e Veridiana Freitas já se estranharam outras vezes no passado. Foto: Fabio Motta/Estadão

O Instagram de Veridiana Freitas e de Nicole Bahls pegou fogo nesta quinta-feira, 16. Não é novidade que as duas não se dão muito bem, mas ambas protagonizaram uma das maiores brigas dos últimos tempos na internet.

Tudo começou porque Nicole deixou a festa de aniversário de Adriana Bombom, também na quinta-feira, assim que Veridiana chegou. Ao Ego, Veridiana criticou a postura da rival, mas manteve a pose. “Achei feio da parte dela, né? Vem pro aniversário e deveria ao menos cumprimentar. Nem sabia que ela estava aí e muito menos que foi embora. Deixa ela”.

Em resposta, a assessoria de imprensa de Nicole afirmou que a modelo saiu mais cedo porque tinha um ensaio fotográfico no outro dia, pela manhã, e ainda lançou uma indireta a Veridiana ao dizer que Nicole “nem notou a presença da tal pessoa até porque não faz diferença alguma”.

Insatisfeita, Nicole foi ao próprio Instagram para responder. “Feio é ir na festa sem ser convidada pela aniversariante (risos). Eu pelo menos fui convidada e sou madrinha de casamento”, escreveu. A partir daí, o barraco foi grande.

“Feio é nascer com cara de cavalo e tentar xingar os outros de gordinha! Sua inveja grita! Você pode ter todo dinheiro do mundo, mas nunca terá classe! Teu passado te condena, queridinha”, respondeu Veridiana.

Os fãs já estavam loucos. No perfil de Nicole, uma internauta comentou que foi bloqueada por Veridiana ao apontar a celulite na ex-participante da Fazenda. Nicole aproveitou o ensejo e jogou mais lenha na fogueira. “Celulite naquele corpo é elogio (risos). Corpo em decomposição, cara cheia de enchimento na bochecha! Deus me livre! Graças a Deus a autoestima é boa, né? Acha que incomoda… Que eu me lembre, sou magra. Meu namorado, para quem ela se declara, dorme comigo todos os dias”, escreveu a morena, em referência ao post no Instagram que Veridiana fez no ano passado no qual se declara para Marcelo Bimbi, com quem se relacionou durante A Fazenda e que hoje namora Nicole Bahls. Ah, no post em questão, Veridiana fez questão de marcar a “amiga” Nicole.

A discussão, de repente, mudou o foco para mobilidade urbana. “Meu carro é uma Range Rover de meio milhão e, que eu me lembre, ela não tem nem uma bicicleta! Fica em hotel e, eu, na minha cobertura”, escreveu. Em seguida, Nicole foi “humilde” ao citar até Grazi Massafera. “Nunca vi mais gorda e feia. Não tem uma bicicleta para andar! Tô pra ela igual a Grazi Massafera está para mim: muito distante! Fui embora (da festa) porque tenho fotos todo o dia hoje. A maluca foi atrás de mídia e nem convidada foi. Sou madrinha de casamento da Bombom”, escreveu a morena, que continuou com mais insultos gordofóbicos. “Eu a vi de longe e achei que era uma mesa de doce de tão gorda… Peguei minha Range Rover e meu marido e fui embora porque tinha fotos cedo”, acrescentou.

Veridiana ficou possessa e fez a linha “fina”: vangloriou-se do lustre que tem em casa. “Invejosa é você que quer ser loira para me imitar! Amo meu lustre bem mais caro que o teu! Amor, vai fazer uma plástica no seu nariz e me erra! Beijos”.

O nível da discussão caiu cada vez mais. Nicole respondeu, em tom ameaçador: “Vá a m#$%*, lixo elefante! Até foto pelada mandou para o meu ex por mensagem direta, oferecendo programa. Quer que eu poste o que ele me mandou?”.

Veridiana não se intimidou e também ameaçou. “Amo mandar foto nua! Você fez ‘Sereias’, né, amor? E por 200 reais! É só por no Google! Cuida da sua vida e me erra! Vá cuidar do seu namorado! Parece aquelas loucas inseguras”, comentou. “Morrendo até a morte com seus comentários! Meu amor, se uma gordinha te incomoda, que pena! Quanta agressividade! Nunca precisei fazer propaganda de motel para ganhar a vida e nem andar com governador com mais de 60 anos no shopping. Sua louca! Não quero sua fama! Você já está velha, amor. Agora é a vez das novinhas, você se embarangou”, prosseguiu.

A loira não parou mais. “Fale o que quiser de mim, mas você sempre será aquela caipira de Londrina que nem falar sabe! Você precisa sustentar seu namorado para tê-lo com você. Afinal, quantos te usaram como papel higiênico e te largaram? P*%@ é você, barraqueira e desclassificada! Não moro aqui, estou em hotel mesmo. Meu apartamento no Sul vale um milhão e meio e também é uma cobertura!”, escreveu Veridiana, tentando igualar as riquezas. “Não preciso aparecer como você. Uma bolsa minha dá cinco suas. Bem menos… Cuide da sua vida e me esqueça! Porque, seu eu abrir a boca dos seus programinhas, sua casa cai”.

Veridiana continuou e falou novamente sobre a história do lustre, mostrando ser uma entendedora de decoração. “Aproveite e contrate uma arquiteta porque aquele seu apartamento somente branco exala cafonice! Como te disse, amor, classe se nasce com ela. Você é uma coitada, invejosa”.

Nicole respondeu e citou mais uma vez o bendito lustre, que já se tornou um dos protagonistas da discussão. “Doente! Vive querendo tirar foto em frente ao lustre para me imitar. Sua ridícula, fã do meu apartamento”, escreveu a morena.

Houve ainda xingamentos de baixo calão, que o Emenos optou por não reproduzir.

O desfecho da briga foi leve. Veridiana postou uma imagem em seu Instagram na qual deseja “que toda pessoa que não me quer bem encontre a paz, o amor e a alegria de viver”. Já Nicole divulgou o ensaio fotográfico que está fazendo nesta manhã e que teria a motivado a sair mais cedo da festa.

Vem aí novo ensaio ….#OSomDacor @unidosdevilaisabel Uma publicação compartilhada por Nicole Bahls (@nicolebahls) em Fev 17, 2017 às 2:57 PST

Lembrando que Nicole Bahls e Veridiana Freitas se estranham há anos. As duas já namoraram o jogador Emerson Sheik e brigam por causa de Marcelo Bambi, atual de Nicole. Na declaração feita pelo Instagram ao namorado da rival, no ano passado, Veridiana fez questão de ser irônica e marcar Nicole no post. “Feliz a mulher que tê-lo ao seu lado, parabéns @nicolebahls. Com todo respeito, que você o faça muito feliz pois ele merece. Foi o ser mais extraordinário que conheci, o único homem que sonhei em ter uma família!”, escreveu, à época.