Mais uma prova da autoestima de Emilly, vencedora do BBB17. No último domingo, 12, ela e a irmã, Mayla, foram, supostamente, almoçar em um shopping no Rio. As duas postaram fotos em suas histórias no Instagram cercadas de ‘fãs’, tirando fotos com elas, e escreveram “eu estava indo almoçar e…”, como se as meninas estivesse aglomeradas por causa delas.

Mayla também foi abordada pelas meninas. No entanto…

… As meninas que pediam para tirar fotos com as gêmeas não estavam lá por causa delas, mas por causa de Larissa Manoela, que fazia sua tarde de autógrafos no Barra Shopping, no Rio de Janeiro. As gêmeas entraram no meio das fãs da atriz.

Nas fotos de Emilly e Mayla é possível ver que elas ‘pintaram’ os dizerem das faixas que as meninas usam. São para Larissa Manoela, como se pode ver no perfil da atriz mirim.