Foto: Reprodução/Rede TV

Sem Joelma mas esbanjando o estilo brega, Ximbinha e mais dois integrantes da banda XCalypso estavam em perfeita sintonia de looks no programa A Tarde É Sua desta sexta-feira, 18, na Rede TV.

Nada mais normal do que um grupo musical combinar o visual para criar uma unidade de estilo. No entanto, a banda estava em sintonia até com o cenário do programa: Ximbinha, Gêh e Leya Emanuelly usaram roupas com um tecido quase igual ao do tapete do estúdio.

Enquanto Gêh conseguiu esconder a camiseta preta e branca embaixo da jaqueta, Ximbinha passou quase despercebido com apenas as mangas na estampa do tapete, mas Leya estava praticamente camuflada. O vestido que escolheu para o programa combinou perfeitamente com o cenário. Acontece.