O cantor Biel, lembrado por ter se envolvido em uma polêmica ao assediar uma jornalista em 2016, se defendeu de novas acusações. Desta vez, Duda Costa, modelo com quem se casou, alega ter sofrido agressões.

De acordo com o colunista Leo Dias, Duda teria dito que uma discussão ocorrida no fim de semana da Páscoa acabou mal para os dois lados. Biel levou 13 pontos na cabeça, e Duda teria sido agredida por ele e por sua irmã, fazendo com que chegasse a desmaiar.

“Sofri nos últimos sete meses tudo quanto foi tipo de violência verbal, sexual e psicológica. Ele me abandonou diversas vezes, me traiu, me afastou dos meus amigos, me manteve dormindo no chão de casa nos últimos meses, e, muitas vezes, sem comida”, contou Duda ao colunista. Ela ainda afirmou que Biel teria se casado com ela com intuito de se legalizar nos Estados Unidos.

Após a repercussão, Biel usou os stories de seu Instagram para dar sua versão da história.

“Não tô nem sabendo o que tá acontecendo, só tô vendo comentário, então já tô imaginando pelas coisas que tem acontecido na minha vida, que vocês não fazem noção nenhuma. Né?”, disse o cantor nos stories de seu Instagram, enquanto aplicava o recurso de zoom mostrando um machucado na cara.

Pouco depois, o cantor publicou um vídeo em que Duda aparece durante uma discussão com ele. Primeiro, ela joga o líquido que está dentro de um copo em sua direção, e, em seguida, arremessa o copo de vidro. É possível ouvir o barulho do vidro se quebrando, mas não o local que ele atinge. “O vidro quebrou direto na minha cara”, afirmou Biel, que ainda publicou uma foto ensanguentado após o fato.

De acordo com ele, o vídeo foi gravado por sua irmã, que também teria sido agredida no dia.



“Eu tô com cicatriz no meu rosto porque semana passada recebi 13 pontos porque a Eduarda, durante nosso processo de divórcio, não quis aceitar o processo e não ajudou. Ela tá sumida, não responde advogado, não assina papéis pro processo ser finalizado. Há duas semanas ela fez isso aqui, ó. Independente da razão, do motivo, você não faz isso com uma pessoa”, disse.

Biel revelou que levou o caso à Justiça: “Eu vi a Eduarda saindo de casa depois do dia do vídeo de algema, ela foi presa, ficou 24 horas na delegacia, dormiu na delegacia. Ela tem uma ordem de restrição, não pode chegar perto de mim por cinco anos”.

O E+ tentou contato com Biel, mas não obteve retorno. A assessoria de Duda enviou um vídeo gravado por ela dias depois:

*Atualizada às 13h40 de 24/04/2018