Há cerca de dois anos o jovem britânico Jack Johnson, 19, resolveu iniciar uma cruzada para ficar parecido com seu ídolo David Beckham.

O rapaz, que estava desempregado e recebia cerca de 15 mil libras anuais em benefícios do governo, submeteu-se a procedimentos estéticos como aplicação de botox, cirurgia nos lábios e procedimentos nos dentes, chegando a gastar mais de 20 mil libras (equivalente a cerca de R$84 mil) para concretizar seu sonho.

Em entrevista ao Daily Star, Jack comentou: “Eu realmente gosto de David Beckham. Ele é demais. Eu adoro seu estilo luxuoso. Eu quero parecer com ele desde dois anos atrás, então eu devo ter gasto cerca de 20 mil libras no total. É um monte de dinheiro”.

Ele também vem chamando atenção por querer se submeter a procedimentos estéticos através do NHS (National Health Service, ou Serviço de Saúde Nacional): “Eu entendo que existem outras coisas no NHS que são importantes, por exemplo pessoas que querem ter um bebê e precisam de tratamento, mas outras pessoas precisam trabalhar em seus lábios!”, justificou.

Ainda de acordo com o tablóide inglês, o jovem estaria recebendo ofensas por parte de alguns de seus familiares, como seu irmão Aaron Johnson: “Ele vive nas nuvens, precisa baixar a bola, porque pensa que ele próprio é a lei. Ele é um f***”.

“Jack é cansativo. Todos na família sentem isso. Ele pega dinheiro emprestado de membros da família, e inclusive me deve dinheiro”, revelou.