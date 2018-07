Belo, pela segunda vez, foi expulso da banda ‘Gigantes do Samba’, composta por, além dele, Alexandre Pires (ex-Só Pra Contrariar) e Luiz Carlos (ex-Raça Negra). A produtora responsável pelo projeto anunciou na noite desta segunda-feira, 3, que o cantor não vai seguir na turnê com os outros dois artistas. A “falta de compromisso” e problemas jurídicos do antigo vocalista do Soweto foram as justificativas apresentadas. O cantor faltou a uma apresentação neste domingo, 2, em Pelotas, no Rio Grande do Sul.

Belo já havia sido afastado e retornou depois ao grupo no início do ano. “Mesmo antes de iniciar a turnê o cantor já deu sinais de que daria problemas, mas, em respeito ao público e até mesmo por acreditar no arrependimento de Belo, o projeto seguiu. No decorrer das apresentações alguns problemas foram surgindo: tivemos bilheterias embargadas por questões jurídicas envolvendo Belo, e, por fim, o que mais temíamos, ele faltou em uma apresentação sem dar explicações. Este tipo de falta de compromisso não condiz com o perfil e caráter dos representantes, tampouco de Alexandre Pires e Luiz Carlos”, diz a nota assinada pela Infinit Music.