Alexia Dechamps já fez muitos papéis em novelas da Globo em tempos distantes, mas, na última terça-feira, 25, o que ela fez mesmo foi um ‘papelão’ de preconceito e xenofobia.

Durante uma audiência pública na Câmara dos Deputados, em Brasília, que debatia a proibição da vaquejada no País, a atriz disse: “Calem a boca que nós já pagamos o Bolsa Família de vocês”. Alexia era convidada do deputado Ricardo Izar Jr. (PSD-SP).

A declaração gerou revolta principalmente nos deputados nordestinos que estavam na sessão. Domingos Neto (PSD-CE), disse no microfone do plenário: “A convidada se virou para os vaqueiros que ali estavam e disse para que eles calassem a boca porque ela pagava o Bolsa Família do nordestino. Esse ato de preconceito não é apenas contra os vaqueiros, mas contra nós da bancada do Nordeste”.

O deputado Pedro Vilela (PSDB-AL) também falou sobre a frase da atriz. Ele postou uma foto e um vídeo no Instagram denunciando a fala dela: “Acabo de denunciar, em Plenário, o ato preconceituoso, que ao meu ver deve ser enquadrado como crime de racismo, cometido pela atriz Alexia Dechamps, durante audiência pública que debatia a regulamentação da vaquejada. Enquanto parlamentar e nordestino já estou tomando as medidas judiciais cabíveis. Exigimos punição exemplar a essa senhora e a qualquer outra pessoa que tenha comportamento semelhante”, escreveu na legenda.

Na última quarta-feira, Alexia enviou um comunicado à imprensa no qual nega ter ofendido nordestinos em sua fala e repudia a atitude de Pedro Vilela. “O parlamentar, além de deturpar minhas palavras, me ofendeu, tentou humilhar e constranger, chegando a dirigir-se ao plenário da Câmara pedir que a Procuradoria da Casa me processe”, falou.

Alexia ainda justificou sua fala: “Disse ainda que no Nordeste, de onde provinha a maior parte dos vaqueiros lá presentes, existem outras atividades como pesca, turismo e lavoura, além do Bolsa Família, que poderia amparar os mais necessitados. Lembrei que a região é que mais tem inscritos no programa do governo federal. Se o auxílio existe, sustentado pelos impostos que eu e todos os brasileiros pagamos, para socorrer pessoas sem renda suficiente, deve ser utilizado para casos extremos como o que discutíamos”.

Para tentar se defender ainda mais, a atriz falou que vai processar Vilela.