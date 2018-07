Foto: Divulgação/RedeTV!

Dudu Camargo tem 18 anos e ficou conhecido por assumir a apresentação do telejornal Primeiro Impacto, do SBT, no mês passado. Antes tivesse mantido a polêmica por aí. O garoto, que já gerou diversas discussões éticas, acaba de se colocar em mais uma.

Em entrevista ao programa TV Fama, da RedeTV, o jovem revelou que tem ‘crush’ em duas colegas. “Acho a Maisa [Silva] linda e talentosa. Ela e a Larissa Manoela fazem o meu tipo.”

Além de colocar as colegas de trabalho numa posição no mínimo desconfortável, o ex-Homem do Saco do programa Fofocando deve ter se esquecido que Maisa – aquela mesma, que adora dar uns cortes no Silvio Santos – tem apenas 14 anos (aposto que você também achava que ela ainda tinha uns 10) e Larissa tem 15.