A ex-panicat Andressa Urach, lembrada pelos fãs de A Fazenda como uma das participantes mais marcantes da história do reality da Record TV, negou que estará presente na próxima edição do programa, que deve ocorrer ainda neste ano.

O anúncio foi feito por meio de seu Instagram: “Estão divulgando que eu assinei contrato com A Fazenda e isso é uma grande mentira. Não acredite em tudo que você lê, pois é [sic] fake news. Eu, Andressa, não estarei na próxima Fazenda – e não participaria novamente”.

“Sou muito grata à Record, mas não preciso preciso provar para as pessoas que eu mudei. Hoje estou na melhor fase da minha vida, tenho paz interior e isso é meu bem mais precioso. Não troco essa paz por nada desse mundo!”, encerrou.

O posicionamento de Andressa foi feito após o colunista Leo Dias ter publicado uma nota afirmando que ela estaria confirmada na próxima A Fazenda, ao lado de nomes como Mulher Melão e Mendigata.

Andressa participou da 6ª edição do reality show, em 2013, e protagonizou diversos ‘barracos’, entre eles um envolvendo Denise Rocha (relembre abaixo).