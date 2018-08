Uma discussão entre a apresentadora Sonia Abrão e a ex-panicat e A Fazenda Ana Paula Minerato está dando o que falar nas redes sociais.

Tudo começou durante a exibição do A Tarde É Sua da última terça-feira, 15. Em determinado momento, Sonia e sua equipe de jornalistas leram uma notícia sobre Minerato, que está fazendo um curso para se tornar apresentadora de programas policiais.

Ao exibir o vídeo, os apresentadores passaram a fazer comentários ácidos. “Agora quem vai pra debaixo da mesa sou eu, porque pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus”, disse Sonia, que também levou as mãos à cabeça, em sinal de lamento.

No material, Ana aparece ao lado de um monitor de televisão, vestindo terno, e simulando a cobertura de uma perseguição policial: “Olá boa tarde, meu senhor e minha senhora, cinco horas da tarde, cinco e dez. Peço permissão para estar entrando na sua casa. Peço na verdade desculpas, porque as imagens que eu vou exibir agora para você… Está acontecendo uma perseguição feroz na região da Barra Funda! Bota na tela, bota na tela pra gente ver isso aqui!”, bradou Minerato no vídeo.

“É o domador fugindo da jaula, e o leão está atrás”, comentou um dos jornalistas. O grupo citou apresentadores consagrados no estilo para ironizar Ana, como Luiz Bacci e Reinaldo Gottino: “Panela esquentando, cuidado!”

“O que a gente faz? Põe na geladeira…?”. “Essa vergonha paga no crédito ou no débito?”. “Parcelado, no carnê”, continuaram.

“Gente, será que isso não é nenhuma pegadinha? Não pode ser sério. É para algum programa de domingo. Eu não sei”, opinou Sonia.

Os jornalistas ainda fizeram piadas sobre o ‘resultado’ do curso, e sugeriram à estudante que pedisse o dinheiro de volta: “Chama o Celso Russomano que você foi lesada, Ana Paula!”

Quem não ficou nada feliz com o tratamento dado ao vídeo foi a própria Ana Paula Minerato, avisada por um fã sobre o ocorrido.

“Ana, a Sonia tá zoando de você no programa dela, exibindo o vídeo em que você aparece apresentando o programa policial”, disse uma usuária identificada como Lima Luara Raquel, na conta de Ana Paula no Instagram.

“Nossa, que otária! Tem o vídeo?!”, perguntou a própria Ana Paula. “Essa mulher é ridícula”, complementou.

Em seguida, Ana foi ao Twitter para desabafar, direcionando suas mensagens ao perfil de Sonia.

“Você não cansa de ser assim? Ridícula? Aliás, você deve ser muito minha fã, né, porque na boa, eu nem assisto absolutamente nada do seu programa, mas você tá vendo aqui, né, tenho público e eles me avisam quando você abre sua boca. Acredito que para você estar aí apresentando um programa de TV, no mínimo estudou e batalhou. Então, querida, eu faço o mesmo e não me envergonho do meu esforço! Me orgulho da pessoa que sou”, disse.

Em seguida, continuou: “Eu sou f***, né? Você e sua produção vão caçar assunto pro seu programa no meu Instagram! [Risos]. Realiza meu sonho? Me esquece! Tanto artista por aí e você vem falar de mim! [Risos]. Alô patrocinadores do programa Sonia Abrão, envolvendo o produto em programa de TV que ridiculariza estudante no Brasil […] É isso que vocês querem pra marca de vocês? Assimilar o nome de vocês com gente que humilha quem sonha e quer crescer?”.

“Sabe qual frase levo pra minha vida? ‘Saber muito é muito pouco’. Reconhece essa frase? Sabe quem escreveu? Talvez você nem saiba… Lamentável”, continuou, para em seguida publicar uma foto de uma frase ao lado do rosto do cantor Chorão, vocalista do Charlie Brown Jr. morto em 2013 – e primo de Sonia.

A apresentadora respondeu às críticas ainda durante o programa de terça-feira: “Olha, o pessoal tá reclamando aqui no Twitter que a gente ficou fazendo gozação com a cara da Ana Paula Minerato porque ela tá estudando. Não é porque ela tá estudando, isso eu acho bárbaro. Que Deus ajude, que ela siga em frente. É essa história de ‘nova Marcelo Rezende’. Aí para, né. Para que tá feio, realmente.”