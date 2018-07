Não é só Gretchen que está tentando começar uma carreira no exterior! A cantora postou um vídeo em seu canal do YouTube pedindo emprego na França e, enquanto isso, seu filho, Gabriel Miranda Rosa, tenta se lançar como cantor nos Estados Unidos.

Conhecido no exterior como Gabe Ross, ele é o quarto filho da cantora, fruto do relacionamento com Agnaldo. A mãe apoia a carreira do filho e até fez uma participação especial no clipe da música “Te quiero besar”.

No entanto, de acordo com a coluna Retratos da Vida, as imagens da cantora foram gravadas separadamente. Já faz quatro anos que Gretchen e Gabriel não se veem. A última vez que ele veio ao Brasil foi para regularizar sua situação, pois vivia ilegalmente nos Estados Unidos.

Gabriel não usa muito seu canal no YouTube, mas entre os vídeos postados há uma versão eletrônica do grande hit da mãe, “Conga la Conga”.