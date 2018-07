‘Não tire a cutícula’! Essa já é uma recomendação que faz parte do discurso dos dermatologistas. Remover a pele em excesso em volta das unhas já faz parte da cultura brasileira e, para a maioria das mulheres, não é fácil seguir essa orientação. Mas um novo serviço de manicure promete oferecer uma saída para ter unhas bem feitas e manter a saúde sem usar o alicate. No lugar do alicate, a rede de franquias Beryllos usa um ‘motorzinho’, parecido com o que já é usado por podólogos, com uma ponta de diamante para empurar e polir as cutículas.

Se você se contorceu quando leu ‘motorzinho’, calma! Não dói nada, inclusive a sensação é de uma massagem nas unhas. Todo o excesso de pele é retirado garantindo um resultado bonito. No entanto, o principal benefício é para a saúde das mãos e pés. Inclusive, essa nova técnica pode ser feita em pessoas com diabetes ou em tratamentos de doenças graves, como câncer. Os médicos não indicam que esse grupo tirem a cutícula tradicionalmente com alicate.

Outro avanço da rede é oferecer uma linha exclusiva de esmaltes individuais para evitar a contaminação de fungos e bactérias pelo pincel. São 43 cores do esmalte 3 em 1, funciona como base, esmalte e extra brilho, sendo mais prático para os clientes e tornando o serviço mais ágil. No entanto, não pudemos testar a esmaltação, pois não haviam esmaltes hipoalergênicos.

“Desenvolvemos um esmalte de 4 ml para que a cliente possa usar e levar o restante para fazer retoques se necessário. É um conceito inédito que estamos trazendo para o Brasil”, explica Luzia Costa, fundadora das redes de franquias Beryllos e Sóbrancelhas. A ponta de diamante e outros materiais usados para tratar as unhas também são descartáveis.

O serviço custa cerca de R$ 25 para fazer a mão e R$ 35 para fazer o pé e dura cerca de 30 minutos para cada parte. Considerando o tratamento das unhas e cutícula, vale a pena por ser uma opção mais saudável e higiênica em comparação a manicure tradicional.

Por enquanto, apenas uma unidade da Beryllos está em funcionamento em Taubaté, no interior de São Paulo. Mas a empreendedora planeja abrir mais 20 lojas até o fim do ano.