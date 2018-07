No nosso último post, comentamos sobre a importância de os pais conhecerem o temperamento, as qualidades e os defeitos dos filhos, para poderem focar nos pontos positivos e da maneira correta.

A educação é muito mais fácil e eficaz quando é baseada em reforçar os aspectos positivos da personalidade da criança.

Na educação tradicional a ênfase é dada aos defeitos que a criança apresenta. Busca-se quase sempre corrigir as deficiências de comportamento. Usa-se muito a palavra “não”.

“Não faça” …, “não diga”…, “não brinque com o computador do papai”, etc..

Outra característica da educação tradicional é repetir várias vezes as ordens dadas aos filhos. Com a negativa dada pela criança às ordens, os pais precisam entrar com ameaças e as crianças se põem na defensiva. Isso gera um ciclo vicioso: os pais ficam zangados e corrigem os filhos com a cabeça quente.

As evidências demonstram que a abordagem da educação tradicional é pouco eficaz e muito desgastante.

Por outro lado, a educação baseada nos pontos positivos faz com que os pais:

– Reconheçam e elogiem as ações bem feitas pelos filhos.

– Aproveitem os períodos sensitivos (0 a 6 anos), ou seja, exijam comportamentos e hábitos bons nos períodos apropriados.

– Motivem a criança a atuar bem por vontade própria.

– Previnam, ou seja, ajudem os filhos a desenvolverem hábitos bons, antes que se arraiguem os vícios.

– Corrijam as crianças quando elas estão contentes e não nervosas ou com raiva.

– Tenham um projeto educativo para cada filho.

– Fomentem a autoestima da criança.

Antigamente os pais adotavam 70% na educação tradicional e 30% na nova. Atualmente, nós, pais, devemos inverter esse percentual para a educação para a felicidade ser mais fácil.