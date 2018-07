Dando sequência à série sobre tipos de temperamento infantil, vamos falar do temperamento “amorfo”, de pessoas não-emotivas, inativas e primárias (não processam suas reações).

De acordo com o livro “Conheça seu Filho”, de Anna Maria Costa, a criança com esse temperamento tende a não querer fazer nada por iniciativa própria. Só faz o que lhe pedem com autoridade e tem dificuldade em fazer as coisas na hora; prefere adiar para mais tarde tarefas e encargos.

Costuma deixar para a última hora a entrega de trabalhos escolares, por exemplo. Predominam os gostos pela comida e pelo descanso. Demora para comer e gosta de dormir muito.

Por outro lado, porém, gosta de praticar esportes. principalmente os coletivos. Tem dificuldade em ter ordem porque quer terminar rapidamente as atividades e acaba não dando prioridade aos detalhes.

Como motivar um filho ou filha de temperamento amorfo?

A criança precisa de uma autoridade forte e firme e uma constante exigência para não cair na inatividade. Nesse sentido, é bom propor à criança com o temperamento amorfo atividades mais curtas e também mais imediatas para não desmotivá-la.

Deve ser ajudada a realizar um esforço com prêmios e também privações: por exemplo, na comida, no lazer, de alguma coisa que goste.

Colocar pequenas metas no esforço e mostrar a alegria de praticar um esporte, participar de passeios, ou seja, ajudar a criança a ter atividades sempre.

Também ajudar a que tenha pequenos encargos como arrumar o quarto, fazer alguma coisa pelos outros membros da família.

