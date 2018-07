No último post falamos a respeito da educação emocional de nossos filhos.

Hoje vamos comentar a respeito da educação espiritual.

Cada filho é uma obra-prima única criada por Deus. É irrepetível e inimitável.

Cada filho tem uma natureza dinâmica, ou seja, em constante desenvolvimento rumo à perfeição, diferente da natureza e dos seres vivos irracionais que já foram criados de maneira pronta e perfeita.

Nós seres racionais e livres ainda somos inacabados. Cabe a cada um de nós, crescer rumo à própria perfeição e felicidade.

Daí a necessidade de cada filho conhecer cada vez mais a si mesmo e descobrir qual é sua missão na vida e qual é o legado que poderá deixar.

Cada criança reflete de maneira única, uma pequena parte da beleza do Criador.

E também cada pessoa vê e interpreta de maneira única um pedaço ou aspecto de Deus, através de seu diálogo pessoal.

A criança dialoga e conversa com Deus do seu jeito e depois tem a necessidade de dividir suas experiências com as outras crianças. E estas relações interpessoais positivas, fazem com que todas cresçam rumo à felicidade.

Elas também querem dividir seus aprendizados e descobertas sobre as realidades e fatos do Universo. Nesta troca de experiências e enriquecimento relacional e de amizade, vão conhecendo cada vez mais o mundo, suas relações e a sua própria unicidade, vão percebendo de forma mais clara o que é único em si mesmas.

As crianças são super curiosas e querem “dialogar” com os animaizinhos que encontram, com as coisas que tocam e observam.

E cada uma tem uma forma diferente de ver as coisas e precisa de tempo para pensar sobre elas e contar para os outros o que viu e aprendeu.

Em resumo, a enorme curiosidade em aprender das crianças deve ser mantida e incentivada pelos adultos, porque faz com que elas, não apenas desenvolvam sua inteligência e habilidades, mas também, sua inteligência afetiva e de contemplação: de diálogo com o Criador do Universo, que dá sentido a todas as realidades e à sua própria existência.

