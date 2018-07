No último post falamos a respeito do uso das mídias virtuais.

Hoje vamos comentar a respeito da inteligência emocional.

O que é Inteligência Emocional?

Inteligência emocional é a capacidade de identificar as próprias emoções e as dos outros, e saber lidar com elas da melhor forma possível. Isso nos ajuda a pensar com maior clareza antes de agir e a refletir sobre as consequentes ações.

Nos dias hoje, poder conhecer e administrar os sentimentos pode ser fundamental para nossa saúde mental e para nossa felicidade. Pesquisas revelaram que de cada duas pessoas, uma está vivendo a “síndrome do tempo acelerado”, que ocasiona vários desequilíbrios mentais e emocionais como depressão, angústia, estresse, cansaço, déficit de atenção e até mesmo pensamentos de suicídio.

Inteligência Emocional Infantil: por que é importante para as crianças

O desenvolvimento de nossos filhos deveria ser harmônico e integral. Muitas vezes, nós, pais, acabamos focando mais no desenvolvimento físico e intelectual (que é mais visível e quantificável), e esquecemos do emocional e afetivo.

As crianças conhecem cada vez mais a respeito da natureza, das tecnologias e do mundo, e conhecem cada vez menos a respeito de si mesmas. E o autoconhecimento é fundamental para aumentar a qualidade dos relacionamentos, para ter amigos e ser cada vez mais feliz.

É comum muitas de nossas crianças já acordarem cansadas e demonstrarem pouca capacidade de concentração e foco. São sintomas de uma rotina repleta de atividades e uma falta de espaço para elas simplesmente ficarem sem “fazer nada”.

As crianças precisam de tempo para contemplar, pensar e desenvolver sua imaginação.

Em outro post, justamente comentamos a respeito da necessidade e grande importância do tempo livre e do brincar.

Como desenvolver inteligência emocional dos nossos filhos

Pais e escola devem contribuir para que as crianças aprendam, desde pequenas, a perguntar, relacionar conceitos, questionar o significado e valor das coisas e muito importante, também a pensar sobre suas realidades internas, como as suas emoções e seus sentimentos.

Este aprendizado é fundamental para o sucesso do seu desempenho acadêmico e, mais tarde, profissional e familiar.

Na Escola AeD, por exemplo, existe um programa específico de gestão da emoção dos alunos. O desenvolvimento afetivo e emocional deve fazer parte do processo pedagógico e educativo, pois é essencial para a alegria de viver e para a criação de mentes brilhantes.

Além de ensinar as línguas a nossos filhos, é importante fomentar um debate de ideias e a capacidade de pensar antes de reagir.

Desenvolver a afetividade significa ajudar os filhos a se auto conhecerem e a refletirem sobre suas emoções e consequentes ações.

