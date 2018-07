Saber sorrir e ter senso de humor é fundamental para aumentar a alegria de viver de nossos filhos.

Neurologicamente falando, estudos do Jornal de Neurociência e de Psicologia da Universidade de North Carolina mostraram que a risada é uma grande liberadora de endorfina no cérebro através dos receptores opioides para os neurotransmissores.

A risada tem um benéfico efeito de levar a uma saudável euforia, e por isso é tão socialmente contagiosa.

Quando uma pessoa começa a rir, as outras em sua volta também tendem a abrir um sorriso ou rirem. Através do riso, as conexões sociais no grupo melhoram, porque gera uma sensação de segurança e proximidade.

Também a risada e o sorriso fazem parte do bom humor.

Quanto mais bem humorados nossos filhos forem, melhor conseguirão levar as dificuldades da vida e de transformar as obrigações diárias e convivências em momentos mais leves ou alegres, através de sorrisos refrescantes.

Junto com o bom humor estão associadas a diversão, o jogo e a brincadeira; todas são manifestações afetivas de amizade e amabilidade.

Segundo Hugo de Azevedo, escritor ágil e fino do livro: “O bom humor”, a pessoa que não aprecia uma piada ou não sabe rir de si mesma, não sabe “brincar”, nunca poderá alcançar a plena perfeição e felicidade.

Ao contrário, uma pessoa de bom humor sabe ver as proporções das coisas e não se leva tão a sério. Nossos filhos precisam aprender a se conhecer e aceitar as próprias limitações.

Uma inteligência emocional bem desenvolvida leva ao realismo e a uma escala de valores equilibrada. As crianças aprendem a relevar pequenas adversidades e a não fazerem “tempestade em copo d´água”.

O bom humor também ajuda os filhos a perseverar nos objetivos e a ter uma visão mais realista das pessoas e coisas, o que permite que descubram melhor as causas de eventuais problemas e, consequentemente, possíveis soluções.

O bom humor está unido ao espírito esportivo, ao esporte e ao jogo, à virtude da eutrapelia, ou seja, de saber se divertir, descansar no jogo e na brincadeira.

Em outro post, comentamos sobre a importância do brincar para o desenvolvimento das crianças: http://emais.estadao.com.br/blogs/educar-para-a-felicidade/brincar-e-fundamental/.

Brincar é coisa séria e é coisa mais séria ainda para nós, adultos; não devemos jamais desaprender a “brincar”.

Sugestões para os pais:

– aprender a rir de nós mesmos;

– agradecer sempre e alegrar-nos com o que temos;

– evitar focar apenas em problemas e lembranças negativas (às vezes desligar as notícias repetitivas e negativas que podem envenenar nosso espírito);

– saber descansar habitualmente, saber desfrutar de uma música, uma dança, um bom filme, um livro, um passeio no parque, contemplar a natureza;

– brincar e ter momentos de diversão com os filhos e principalmente com o cônjuge; dar boas gargalhadas;

– sair com o cônjuge pelo menos uma vez por semana e desfrutar juntos de uma atividade prazerosa, como tomar um sorvete ou sair para jantar;

– aprender a não dramatizar (pensar: “isso ainda vai me incomodar muito daqui uma semana, um mês, um ano? Não? Então esqueça!”)

– sempre sorrir para as pessoas, o que é também uma forma de expressar carinho por elas.

– aprender a se alegrar com cada minuto desse precioso dom que é a nossa vida.

