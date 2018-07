Como ter autoridade sem ser autoritário (a)? Como tornar o dia a dia com as crianças algo prazeroso para elas? Como ajudar os filhos para que tenham autoconfiança? Listamos 13 dicas que podem ajudar pais e mães nesse desafio.

1) Atender às suas necessidades é o primeiro passo para evitar a irritação e desobediência por parte das crianças. Os pais não devem, por exemplo, exigir que um filho pequeno fique uma hora esperando a comida chegar num restaurante, ou confiná-lo num apartamento pequeno o dia inteiro.

2) Deixar que as crianças brinquem, se movimentem, aprendam e durmam no tempo e as horas necessárias.

3) Estimular a independência da criança. Ela deve poder decidir e ter que assumir as consequências naturais de suas decisões. Se ela, por exemplo, não quiser almoçar, respeitar sua decisão e não forçá-la a comer, mas depois deixar que passe fome até a próxima refeição.

4) Estabelecer consequências para as más ações das crianças. Estas devem ser constantes, aplicadas por pai e mãe, imediatas, razoáveis, e relacionadas com o que queremos corrigir. (Se a criança sujou a sala, a consequência é ter que limpá-la, se pintou as paredes com canetinhas, ficará privada de usá-las durante dois dias, por exemplo).

5) Exigir sem ceder nas consequências estabelecidas. Evitar ameaçar com um castigo e depois ficar com pena de aplicá-lo, porque, nesses casos, os pais perdem autoridade.

6) Evitar divergências entre pai e mãe e, se as houver, um não deve desautorizar o outro na frente dos filhos.

7) Estabelecer poucas normas e de fácil execução. Isso facilita para que os pais tenham foco e constância na exigência e não precisem ceder.

8) Dar exemplo e também viver as normas estabelecidas.

9) Ser sincero e sempre falar a verdade aos filhos.

10) Elogiar mais as ações positivas do que corrigir as negativas. Para cada crítica, fazer pelo menos 10 elogios verdadeiros.

11) Nunca humilhar a criança.

12) Demonstrar à criança que você confia nela.

13) Amar os filhos de forma incondicional!