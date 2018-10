No último post falamos a respeito do grande papel que a família exerce no desenvolvimento completo e pleno de seus filhos.

Hoje vamos comentar a respeito do desenvolvimento da inteligência linguística das crianças.

Cada um possui mais de um trilhão de células, das quais 100 bilhões são células nervosas, que podem formar milhares de sinapses.

Quanto mais estímulos dermos a nossos filhos, mais serão formadas sinapses e circuitos neurológicos. Quanto mais circuitos, mais inteligentes as crianças vão ficando.

Esse processo alavanca e melhora a emissão de mensagens emitidas através de impulsos químicos para cada parte do corpo e para o trabalho intelectivo e racional.

Dentro deste contexto de otimização da formação neurológica, os estímulos da leitura e linguísticos são os que mais alavancam o desenvolvimento da inteligência. A leitura é uma função superior do cérebro, daí sua grande importância no desenvolvimento integral das crianças.

Uma inteligência linguística bem desenvolvida é encontrada em profissionais de redação, jornalistas, repórteres, roteiristas, oradores, líderes de comunicação, poetas e literários, advogados e outros.

Os estímulos linguísticos ajudam também a desenvolver cada vez mais o gosto pela leitura, pela escrita, comunicação e oratória em um círculo positivo.

Também ajudam na aquisição da ordem, da lógica, da concentração e da memória.

Finalmente desenvolvem a criatividade e sensibilidade de conhecer melhor o mundo, de perceber cada vez mais como sentem e pensam as outras pessoas.

Como os pais e a escola podem estimular esse desenvolvimento?

– contar ou/e ler estórias todos os dias por pelo menos 20 minutos;

– formar uma biblioteca para as crianças e colocá-la ao alcance;

– ter livros e dar livros de presente;

– fazer jogos e desafios com palavras e figuras como palavras cruzadas;

– fazer entrevistas e atividades de comunicação;

– fazer um jornal da escola ou trabalho de redação criativa;

– promover debates e pedir que os filhos contem a respeito de filmes que viram ou de outras atividades e brincadeiras que vivenciaram;

– desenvolver projetos e comunicações;

– ter um momento de conversa em família em que cada membro conta e divide suas vivências e sentimentos com os demais;

O desenvolvimento da inteligência linguística e gosto pela leitura é um grande presente que podemos dar a nossos filhos.

