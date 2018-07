Na edição do último domingo, o caderno Alías, do Estadão, trouxe uma matéria muito interessante. A reportagem de Lúcia Guimarães, Amor Impresso , fala sobre a recomendação da Academia Americana de Pediatria de que os pais leiam para seus filhos desde o nascimento.

A leitura é de grande importância para o desenvolvimento da inteligência dos bebês e filhos porque é uma função superior do cérebro e ajuda a desenvolver conexões neurológicas.

Além disso, é uma fonte de diversão e alegria; proporciona a aquisição de cultura, conhecimentos e valores.

Os bebês adoram ler! Eles têm um prazer inato em aprender e os pais podem fomentar este gosto pela leitura desde pequenos.

Mas como?

Lendo histórias para eles, o que gera proximidade física, faz o bebê se sentir amado e, além disso, a criança vai vendo como se viram as páginas, percebe que se lê da esquerda para a direita, que as palavras são separadas e que as estórias têm começo, meio e fim.

Além disso, a leitura ajuda a desenvolver várias habilidades nos bebês:

– poder de concentração e de observação;

– a fala;

– o vocabulário;

– criatividade e imaginação;

– pensamento lógico na futura criação de textos;

– inteligência emocional, porque percebem como outras pessoas pensam e sentem nas histórias;

– relacionamento social, porque os livros fornecem situações para que expressem seus sentimentos e suas opiniões;

– melhor compreensão do mundo e espírito crítico.

Como ler para os bebês?

– Pegá-los no colo;

– Ler em velocidade normal;

– Dramatizar os diálogos;

– Fazer comentários e apontar com o dedo os desenhos e palavras;

– Encorajar, nunca forçar e respeitar suas preferências.

Como motivar?

– Montar uma estante ou caixa para os livros do filho que fique fácil para ele alcançar;

– Colocar livros no carro e em vários ambientes da casa;

– Mostrar que os livros são preciosos, que precisam ser cuidados;

– Dar livros de presente em ocasiões especiais para mostrar o valor da leitura;

– E finalmente dar o modelo, ou seja, que os filhos vejam os pais lendo com gosto.

Ler para os filhos desde pequenos é um grande presente que os pais podem dar a eles.

“Give your child the gift of literacy!”

Glenn Doman