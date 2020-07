E aí, beleza?

Yves Saint Laurent acaba de lançar a sua nova fragrância masculina “Y”, com o cantor Adam Levine sendo o embaixador gobal da campanha. Numa entrevista exclusiva com o músico do Maroon 5, Adam fala das principais características do perfume e conta da sua relação com a marca.

O que significa compartilhar uma plataforma global com a YSL?

Sou fã da YSL desde sempre. Portanto, a oportunidade de fazer parte de uma marca que respeito e desfruto por tanto tempo significa muito para mim. Assim que recebi a ligação, foi um instantâneo “sim”.

O que você acha de Y e por que acredita que vocês dois são um encaixe perfeito?

Y tem uma verdadeira elegância, mas também tem força. Essa dualidade é identificada por muitos homens. Você quer ser elegante, mas também não quer perder a vantagem. Mesmo que eu goste de moda sofisticada, ao mesmo tempo, acho que meu estilo é um pouco mais simples e direto – não tão chamativo ou louco. Eu sou do tipo jeans e camiseta. Como uma fragrância clássica, Y adiciona esse último toque de elegância a qualquer look.

Do que você gosta em usar a fragrância? Quais foram suas primeiras impressões quando sentiu o cheiro e como você o usa agora?

À primeira vista, fiquei impressionado. Não era forte, mas ainda era intenso. Sou defensor do método “spray and step”. Eu borrifo e passo, é isso.

Quais são as suas notas favoritas na fragrância e como o perfume evolui ao longo do dia?

Imediatamente, é poderoso. Você percebe essa intensidade nas notas de topo. Ao longo do dia, as notas de coração têm a mesma força. No final do dia, você ainda pode sentir o cheiro da melhor parte. Dura até a hora que você estiver pronto para dormir.

Por que você acha que a YSL Beauty o escolheu como músico?

YSL Beauté tem uma energia rock ‘n’ roll. Temos isso em comum, então estamos começando este capítulo incrível juntos.

Para alguém que ainda não usou ou experimentou Y, como você a descreveria?

É forte, mas também é sutil. Os ingredientes estão na media certa. Também dura. Isso é crucial quando você fica no palco por duas horas. Y faz tudo o que uma colônia clássica deve fazer.

Qual é a sua dica para usar Y?

Você só precisa de um pouco para causar uma impressão. Não exagere. Apenas borrife e entre na nuvem. “Spray and Step”…

O novo perfume é uma homenagem ao estilista Yves Saint Laurent, que foi um jovem artista cujas criações deixaram uma marca em sua época, e ainda hoje, representam pilares de estilo. A nova fragância é uma eau de toilette inspirada pelas peças icônicas de YSL: a camiseta branca, representada no perfume pelo absoluto de gerânio e aldeídos brancos, e pela jaqueta preta, simbolizada pelo incenso e âmbar cinza, traduzindo um equilíbrio perfeito entre frescor e força, com luminosidade e um estilo sensual e sofisticado. Traz ainda notas de topo de bergamota, limão, gengibre e hortelã; no coração, fava tonka, folhas de violeta, sálvia, gerânio, maçã e abacaxi; e notas de saída almíscar, incenso, bálsamo de abeto, cedro e vetiver, revelando um acorde amadeirado-ambarado.

Está disponível em dois tamanhos: 60ml (R$ 399,00) e 100ml (R$ 489,00) e pode ser encontrado na Sephora.