E aí, beleza?

Uma coisa é certa: há grandes diferenças entre os três principais produtos de finalização para a barba.

É importante conhecermos quais são essas diferenças, para que a eficácia na utilização de cada um deles seja potencializada. Afinal de contas, bons produtos custam caro, não é mesmo?!

A função principal do óleo de barba é hidratar os fios, deixar sua barba mais macia e com brilho. O óleo contém vitamina, hidrata e deixa a barba mais uniforme, além de hidratar a pele da região. E, sim, faz toda a diferença nos cuidados dos fios, para não dizer que é indispensável!

Já o balm, além de ter em comum a função de hidratação, ele age também em sua pele, aliviando a coceira e a irritação da região. Sua textura em gel e geralmente mais viscosa ajuda na modelação dos fios. Sua fórmula contém ainda extratos de origem botânica que enriquecem sua composição.

Em relação ao sérum para barba, esse deve ser de uso diário, destinado à hidratação simultânea da barba e da pele. Tem uma textura mais leve, não colante, e é mais rapidamente absorvido após sua aplicação. Tem um alto poder de nutrição, por ter uma alta concentração de princípios ativos. Geralmente, sua formulação contém elementos de origem natural e sem conservantes. Contém também óleos vegetais de origem biológica, como o rícino e a jojoba, por exemplo.

A diferença entre os produtos também se dá em termos da quantidade utilizada de cada um: enquanto o óleo pede apenas 3 gotas, em média, do balm devemos utilizar uma quantidade aproximada ao tamanho de uma moeda de um real; já o sérum, um pouco menos, justamente por ele ser mais fluido.

Segundo Dr. Alberto Cordeiro, dermatologista especialista em cosmiatria e tricologia da Horaios Estética, é sempre indicado o uso de um produto específico para a barba. Por quê?

A barba tem folículos que dão à fibra capilar um pelo de uma espessura geralmente maior. Existe uma predisposição ao ressecamento desse pelo grande. Também é uma área que geralmente é lavada com frequência; logo, está exposta à água e a sabonetes que podem causar o ressecamento dos fios. Essa predisposição ao ressecamento, aliada à espessura grande do pelo, faz com que o produto precise ser específico e, assim, possa-se ter um resultado cosmético melhor.

Ainda se podemos usar na barba um produto feito para o cabelo, Dr. Alberto é categórico:

É melhor não! O ideal é que você use um xampu e um condicionador específicos para barba. Hoje existem diversos produtos, para essa finalidade, disponíveis no mercado; evidentemente, se você não tiver um produto específico em mãos, é possível usar o produto do cabelo para a barba. Alguns homens ainda têm o hábito de lavar os cabelos com sabão/sabonete e isso não é indicado nem para o couro cabeludo, nem para a barba, devido ao risco de ressecamento dos fios.

Quando questionado em que o fio da barba se difere do fio do cabelo, o especialista afirma que o fio da barba é um fio mais espesso que o fio do couro cabeludo ou de outras partes do corpo.

Animou para deixar sua barba crescer saudável e bem cuidada? “Um conselho que eu dou para quem deseja ter uma barba maior é não só o uso de produtos específicos, como o xampu e o condicionador, mas também de um leave-in, que deixa o pelo bem macio e com toque agradável. Esses produtos geralmente contam com menta na formulação ou substâncias adstringentes, que tiram a sensação de coceira que os homens relatam; elas atuam na diminuição da coceira no local”, alerta o Dr. Alberto Cordeiro.