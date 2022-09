E aí, beleza?

É chegado o tempo das vindimas em Portugal e hora de pisar as uvas… vindimar é a arte secular relacionada à colheita das uvas e produção de vinhos, e que hoje, é sinônimo, também, de uma experiência de bem-estar e alívio do estresse.

E quando o vinho encontra a arte, a música, a perfumaria e a cultua, há momentos de bem-estar únicos e que merecerem ser vivenciados. Este encontro, chamado de Camp 22, será aberto ao público (com ingressos à venda) e acontece no Morgado do Quintão, propriedade vitivinícola de 60 hectares na região de Lagoa, no Algarve (Portugal), que está na mesma família desde 1810, quando o Conde de Silves a fundou. É por isso que existe uma oliveira milenar no jardim, debaixo da qual se fazem hoje almoços ao ar livre, e à volta da qual acontecerão muitas das atividades artísticas, culturais e musicais do CAMP 22. Por isso, também, que existem vinhas velhas, com cerca de 80 anos, fato raro no Algarve, onde a pressão turística (e muito antes, as políticas do Estado Novo), levou a que a maior parte das vinhas tivesse sido arrancada.

Em 2017, Filipe Caldas de Vasconcellos e a irmã, Teresa, herdaram o Morgado do Quintão por parte da mãe, que era artista plástica – e uma referência indissociável para Filipe. Por isso, os primeiros vinhos feitos ali, logo nesse ano, receberam como rótulos imagens de obras de arte da mãe. E por isso também, germinou desde logo na cabeça de Filipe a ideia de fazer um CAMP, um encontro de arte, cultura, conversas inspiradoras, e vinho também, que desse ao Algarve e à população local acesso a novas experiências que muitos não têm.

Filipe conseguiu chamar para o CAMP 22 no Morgado do Quintão três nomes fortes do mundo da música: Carminho (que já cantou com Marisa Monte e outros nomes da música brasileira), Mário Laginha e Bruno Pernadas – que além de atuarem nos dias 7, 8 e 9 de outubro, terão também momentos de interação, mais intimista, com o público.

Além da música, haverá vários outros oradores interessantes, sobre os temas mais diversos, a exemplo de Lourenço Lucena, perfumista e único “nez” em Portugal; falará sobre sensorialismo, perfumes e consciência. Além disto, haverá outras propostas, como workshops de cerâmica, e claro, provas de vinho, ou não estivéssemos nós numa herdade produtora de vinhos.