E aí, beleza?

Quando o assunto é saúde e beleza, os brasileiros estão cada vez mais conscientes. E quanto mais se informam, mais buscam por produtos naturais como alternativa aos tradicionais. Sabia que o segmento de produtos orgânicos é um dos que mais cresce no país? Cada vez mais, a conscientização dos consumidores aumenta sobre o tema; de olho nessa crescente, as marcas estão, também, mais conscientes e criativas no desenvolvimento de seus produtos. E todo mundo ganha com esse movimento.

Recém chegada ao mercado, a Hendrik é primeira marca brasileira de produtos masculinos para cuidados com a pele, cabelo e barba, que une ingredientes botânicos a tecnologia de ponta.

As novidades são livres de parabenos e de testes em animais, produzidas com ingredientes puros, sustentáveis e veganos – de ação antioxidante – e com excelência em matéria prima. São manteigas, óleos e extratos vegetais naturais vindos principalmente da região norte do país, que, quando combinados, resultam em quatro famílias de produtos com xampus, condicionadores, sabonetes, cremes de tratamento e géis de barbear.

A marca nasce com um diferencial importante, a experimentação: foi criado um espaço para que os clientes possam testar, experimentar e comprar todos os produtos antes que o barbeiro utilize-os. A Hendrik Barber Shop está localizada em São Paulo, na região de Pinheiros, e oferece uma experiência holística, com serviços de corte de cabelo e barba para os clientes.

Por enquanto, os produtos estão disponíveis no e-commerce da marca, e todos vêm em embalagens reutilizáveis.