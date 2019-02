E aí, beleza?

É verdade que o bem-estar é hoje o novo statement de cuidados pessoais. Por isso mesmo, corpo e mente ‘sãos’ passaram a ser uma prioridade; tratamentos em spas e viagens para lugares incríveis podem contribuir para um momento recharge completo. E que tal aliar tudo isso numa missão única de relaxamento total, numa das cidades mais fascinantes da Europa?

Permita-se esquecer do mundo exterior no novíssimo spa da Nuxe, marca francesa pioneira em cosméticos naturais fundada por Aliza Jabès, que se estabeleceu como referência em um setor que ela tem ajudado largamente a inventar: a dos cosméticos farmacêuticos com pegada natural.

É na cidade do Porto, em Portugal, no recém inaugurado hotel de cinco estrelas Le Monumental Palace, onde se instalou esse que é um dos únicos spas da marca fora da França (há poucas unidades no mundo) e já é considerado um dos melhores do país.

O Le Monumental Nuxe Spa é o primeiro da marca francesa em Portugal e faz do Le Monumental Palace o único hotel com spa na baixa da cidade do Porto. Num espaço de mais de 350m2, o Nuxe Spa é equipado com uma piscina interior aquecida, sauna seca e a vapor, hidromassagem, fonte de gelo – que constitui uma etapa essencial para revitalizar o corpo – além de três salas de tratamentos.

Os tratamentos de assinatura – faciais e corporais – proporcionam verdadeiros momentos de prazer, num ambiente sofisticado e acolhedor. Uma coleção de cuidados holísticos foram especialmente desenhados para criar um efeito radiante, tanto no corpo como no espírito.

Vale a pena experimentar a Le Nuxe Massage, um tratamento de assinatura que vai deixa-lo extremamente revigorado, da cabeça aos pés. O tratamento exclusivo do Monumental é constituído por ingredientes gourmet e gestos especializados para um momento de relaxamento total.

O ritual inicia-se com uma esfoliação corporal, que além dos produtos Nuxe, utiliza também um esfoliante “caseiro” feito à base de mel, aveia e pepitas de cacau. Na sequência, uma massagem relaxante, que alia técnicas de deep tissue com ayurvédica, alivia as tensões e restabelece a vitalidade do corpo. A terapeuta, então, procede com um tratamento de rosto com uma leve esfoliação, massagem e hidratação profunda da pele, finalizando com uma máscara de nutrição Nuxe. O tratamento termina com uma consulta com a especialista da marca, que lhe indicará os produtos mais adequados às necessidades da sua pele. Très chic!

Os produtos da marca aliam elementos naturais e a eficácia científica. A Nuxe construiu uma gama universal de produtos, alguns dos quais conquistaram a posição de icônicos, como o Huile Prodigieuse, o Rêve de Miel Lip Balm, as linhas Nuxellence e o Crème Fraîche de Beauté, todos best sellers da marca.

O hotel Le Monumental Palace é um expoente do luxo francês em Portugal. É da prestigiada cadeia francesa Maison Albar Hotels (The Leading Hotels of the World), propriedade do fundo de investimento Grupo Paris Inn. Abriu as portas na Avenida dos Aliados – conhecida como “palco da cidade” – num edifício emblemático do centro histórico, em novembro de 2018, e desde então tem sido uma referência entres os hotéis de luxo.

O hotel tem um total de 76 quartos, contando ainda com três espaços dedicados a restaurantes: o Bar Américain, o Café Monumental e o restaurante Le Monument, sendo este último especialmente dedicado ao melhor da cozinha francesa, com assinatura do Chef Julien Montbabut (uma estrela Michelin no Le Restaurant, em Paris).

E se o Porto é um dos destinos mais cool da Europa atualmente, certamente o Le Monumental Nuxe Spa é um must go na sua ida a Portugal.

Parfait!