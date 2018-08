E aí, beleza?

Mês de julho chegando e com ele, as esperadas férias, o que é sinônimo de viagem para muitas pessoas.

O destino da moda é Portugal, país que vem ganhando cada vez mais destaque quando o assunto é turismo na Europa.

As razões vão além das inúmeras celebridades que descobriram o país e acabaram comprando casas na “terrinha”, entre elas Madonna, Monica Bellucci e Michael Fassbender.

A gastronomia portuguesa, que vai muito além do bacalhau com natas e do polvo à lagareiro, a média de 260 dias de sol por ano na cidade de Lisboa, o custo de vida bem mais barato em relação à média dos demais países europeus, os resorts e spas super completos, inclusive com tratamentos à base do vinho… esse são alguns dos fatores que têm atraído principalmente o público brasileiro para o país.

Engana-se quem pensa que as compras estão em primeiro plano para esse público que tem escolhido Portugal como destino de férias. A bola da vez é, entre um passeio e outro, uma pausa para um tratamento relaxante entre os muitos spas de luxo espalhados de norte a sul do país.

Esse Spa fica no Alentejo, região centro-sul de Portugal e oferece inúmeros tratamentos, que vão desde massagens relaxantes a cuidados faciais e de pele completos.

O Spa do Lago, com mais de mil metros quadrados e uma miríade de tratamentos com a assinatura da Comfort Zone – marca italiana de referência na cosmética –, serve como escape aos vícios da modernidade. Relaxamento, frescura, rejuvenescimento, tranquilidade, inclusive para casais, com tratamentos simultâneos, são os benefícios prometidos por lá.

A massagem das taças tibetanas é umas das opções mais completas, pois consiste numa técnica holística vibracional com efeitos terapêuticos. Os sons emitidos pelas taças atuam no organismo provocando um relaxamento profundo. A sonoridade e a vibração tendem a libertar-nos do stress e consequentemente, das preocupações, inseguranças e bloqueios energéticos. Tem também o dom de relaxar, além de purificar os sentidos, proporcionando harmonia e bem-estar.

O Spa contempla ainda uma piscina interior de 25 metros com hidromassagem, jacuzzi, sauna, ducha de contraste e sala de relaxamento, além de salas próprias para terapias revigorantes. Uma alternativa interessante para quem gosta desse tipo de cuidado, de corpo e alma, dos pés à cabeça.

Serviço

Spa do Lago (Lago Montargil & Villas Hotel)

95 euros (90 minutos)

Tel: (+351) 242 241 252

spa.lagomontargil@nauhotels.com

www.nauhotels.com