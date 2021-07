E aí, beleza?

Já imaginou passar umas férias de sonho, num glamping, em Portugal, há mais de cinco metros de altura, e poder conectar-se com a natureza numa experiência de bem-estar única? O conceito não é novo, contudo, esse projeto no Alentejo é especial por vários motivos e merece a sua visita numa próxima ida às terras lusas.

É no pequeno vilarejo de Santiago do Cacém – a apenas 130 km do aeroporto de Lisboa –, no Alentejo Litoral, entre a Comporta e a Costa Vicentina, onde está guardado este pequeno tesouro em forma de glamping (camping com glamour, em tradução livre). A Reserva Alecrim faz renascer o espírito da terra, mantido até hoje na figura da atual matriarca da família, a Dona Maria, vizinha da propriedade. Acrescenta-se à agricultura e pastorícia a arte de receber em comunhão com a natureza com todo o conforto e tranquilidade, no alto de uma colina com uma incrível vista, com o mar ao fundo e a reserva natural da Lagoa de Santo André, rodeado de uma paisagem agrícola de pinheiros, sobreiros e claro, muito alecrim.

A Reserva Alecrim está situada a menos de 15 minutos das melhores praias do litoral alentejano, com um mundo de experiências para descobrir. Na propriedade de 28 hectares, completamente preservada com fauna e flora locais, há 32 alojamentos bem conservados, cuidadosamente “plantados” no meio da natureza, com o conforto de uma casa ou de um quarto de hotel. O luxo deste lugar no meio do nada, mas com tudo à volta, está na simplicidade e na forma despretensiosa de viver e de receber bem quem lá vai.

Os Domes

O alojamento é composto por casas de campo, domes, uma tenda de safari, eco houses e eco suites, com três piscinas: uma piscina aquecida em dome, uma piscina biológica e uma piscina infinita, além de um sunset lounge e pizza bar – com pizzas maravilhosas, feitas com farinha sem glúten e fermentação por levedura natural –, entretenimentos para crianças e um mundo de experiências a descobrir nos arredores, tais como andar a cavalo, passear de bicicleta, fazer uma massagem relaxante à beira do lago, ou apenas descansar na sombra dos pinheiros.

Os Domes são, sem dúvida, os alojamentos mais especiais da Reserva: estão “pendurados” em plataformas, com mais de 5 metros de altura, flutuando entre as copas das árvores. Estes são os primeiros domes da Costa Alentejana e uns dos poucos em Portugal. Perfeitos para uma escapadinha romântica ou um período de meditação. O café da manhã é servido nos quartos, numa cesta com vários produtos locais, sucos, iogurte e frutas da estação. E o som dos pássaros pela manhã é um convite para começar o dia em paz e cheio de energia.

O barulho da água é uma constante. Fechamos os olhos e sentimos o vento percorrer o nosso corpo e o nosso olhar perde-se no horizonte. Deixamo-nos levar… Este é o espírito deste glamping tão genuíno numa das regiões mais bonitas de Portugal, para dias inesquecíveis e cheios de paz. O bem-estar não tem preço!