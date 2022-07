E aí, beleza?

Você alugaria um carro diferente pra cada ocasião, assim como você “troca de roupa”? Carro por assinatura é a opção para motoristas que buscam a comodidade de se locomover pela cidade sem precisar investir grandes quantias no carro próprio.

Há sempre um modelo que combinará com o estilo do cliente e a startup de aluguel de carros Turbi tem revolucionado o mercado nesse sentido. Com início das operações em agosto de 20217, a empresa de tecnologia de locação de veículos 100% digital foi criada com o objetivo de facilitar e desburocratizar todo o processo de aluguéis de carros.

Seja por curiosidade ou para facilitar de fato a rotina, esse tipo de negócio tem atraído cada vez mais interessados em alugar veículos esportivos e SUVs, que buscam esses modelos para experimentar algo diferente em suas rotinas. Muito desenvolvido em países da Europa e nos Estados Unidos, o car sharing foca no público em geral, sendo alvo qualquer pessoa com CNH válida; é certo que o público jovem procura mais esse tipo de serviço, tendo em vista os custos de aquisição e até mesmo manutenção de veículos.

Hoje em dia, a empresa conta com mais de um milhão e meio downloads da APP – principalmente na Grande São Paulo, mas a pretensão da startup é chegar a 50 cidades do Brasil.

Apesar de oferecer planos em que a locação pode ser feita por horas, por meio da plataforma é possível o usuário ficar com o carro pelo tempo que desejar. Caso o usuário opte por pegar um carro no pacote de 48 horas, mas que por algum motivo exceda as horas contratadas, é possível pagar apenas pelas horas adicionais utilizadas. Há também a modalidade das horas livres, que permite ao usuário alugar um carro conforme sua necessidade.

Os preços em pacotes mais longos, como o de 7 e o de 30 dias são passíveis de descontos de mais de 70%. “Também oferecemos um programa de indicação, no qual o usuário compartilha seu voucher com alguém e essa pessoa ganha R$ 50 na sua primeira viagem. Assim que concluir o primeiro aluguel usando o voucher, o usuário que compartilhou também ganha R$50 para usar na próxima viagem”, explica o CEO da empresa, Diego Lira.

O único limitador para a experiência, por enquanto, é que ainda não é possível retirar o veículo em um lugar e devolver em outro. Todos os estacionamentos onde a empresa tem parceria funcionam 24 horas por dia, durante os 7 dias da semana, assim é possível que o usuário alugue ou devolva o veículo a qualquer hora do dia. Também há a opção de o veículo alugado ser entregue onde o cliente esteja – esta nova funcionalidade está disponível para viagens com duração mínima de 30 dias e a entrega acontece por toda cidade de São Paulo, podendo ser feita de segunda a sexta-feira ao usuário