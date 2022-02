E aí, beleza?

Sai ano, entra ano, a verdade é que as tendências que virão com tudo durante 2022 são um reflexo do que se começou a ver no ano passado. Nesses últimos tempos, o brasileiro passou a conhecer e entender mais sobre beleza, aventurar-se a cuidar melhor da pele durante o período de isolamento social e buscar mais informações. O que se percebe, agora, são consumidores mais bem informados e um mercado superaquecido e em plena expansão.

Diga adeus à rotina complicada de skincare, que ia muito além da pele limpa e hidratada; ou daqueles produtos ‘rotulados’ voltados só para mulheres, ou específicos para homens… nota-se uma evolução interessante – em todos os sentidos – tanto de conceitos, como de produtos, marcas, mentalidade e até mesmo uma reinvenção de funcionalidades.

Confira abaixo o que vai estar em alta e o que você deve colocar no radar este ano, no que tange ao grooming:

BELEZA SEM GÊNERO

Adeus, padrões de gênero! Agora, é possível comprar cremes de rosto e outros produtos de beleza de uma forma muito mais democrática e descomplicada.

A prova disso é a nova marca de beleza e cuidados para pele do cantor Harry Styles: chama-se Pleasing, é vegan, gluten e cruelty free. Quanto aos cosméticos de cuidados para a pele, a aposta da marca recai em dois produtos: o The Pleasing Pen (R$ 168,00), que é uma espécie de “caneta” com dois lados, que corrige as olheiras e hidrata os lábios; já o The Pearlescent Illuminating Serum (R$ 196,00), um sérum para a pele cheio de “pérolas” encapsuladas com vitamina B5, antioxidantes e aminoácidos promete uma luminescência sutil e suave para todos os tipos de pele.

A grande novidade está na coleção de esmaltes unissex, a The Perfect Polish Set (R$ 363,00). São quatro cores, que juntas, podem fazer inúmeras combinações nas unhas. Pelo que tudo indica, a tendência das unhas pintadas parece que veio mesmo para ficar entre o público masculino e não é apenas uma modinha entre celebridades e influencers.

Pérolas de beleza

Ainda na linha dos dermocosméticos multifuncionais, destacam-se dois produtos que merecem um lugar privilegiado na prateleira do seu banheiro. Tratam-se de dois séruns nutritivos que atuam na proteção do DNA da pele e têm ação antienvelhecimento.

O Pearly Booster Resveratrol tem as primeiras pérolas de resveratrol bionanotecnológicas do mercado brasileiro, com booster de ativos antioxidantes, antienvelhecimento e benefícios rapidamente perceptíveis na pele.

Já o Pearly Booster Caviar possui um blend de ativos encapsulados em nanopartículas para maior penetração profunda na pele. Atua como poderoso rejuvenescedor, age promovendo nutrição, ação regenerativa e antirrugas. Possui, ainda, ácido hialurônico associado ao extrato de caviar em perfeito equilíbrio para ação preenchedora.

SKINIMALISM

Um movimento que busca simplificar os cuidados com a pele tem conquistado cada vez mais espaço no mundo da beleza e ganhado cada vez mais adeptos – principalmente homens. O skinimalism (junção de ‘skin’ = pele em inglês e ‘minimalismo’) ganhou força em 2021 e diz respeito a uma rotina de skincare mais enxuta, prática, rápida e eficiente.

A rotina simples de cuidados com a pele, impulsionada pela pandemia, prega um “ritual” em poucos passos – em detrimento das várias fases e cosméticos utilizados – com aposta em poucos e bons produtos, preferência por fórmulas naturais e preocupação com o meio ambiente, da procedência dos ativos à produção e o descarte de embalagens.

O imperativo agora é reduzir excessos, ganhar tempo e conquistar uma pele saudável, economizando tempo e dinheiro.

Então, seja prático! Lave o rosto com um sabonete específico para o seu tipo de pele, aplique vitamina C e filtro solar, pela manhã. À noite, pode trocar o filtro solar por um hidratante ou sérum.

Os escolhidos

JUNTO E MISTURADO

É provável que ainda não tenha ouvido falar em layering de perfumes, mas acredite, embora estranha, é a última tendência no que toca a fragrâncias. Antes de torcer o nariz, saiba que não é preciso recorrer a grandes perfumistas nem a perfumes de nicho e caros. Basta fazer layering (‘sobreposição’, numa tradução livre) de perfumes, ou seja, misturar aromas para encontrar um perfume único, que nos defina e nos caracterize.

Como isso funciona na prática? Experimente na sua própria pele… comece por misturar dois perfumes criados em torno de uma mesma nota simples de base, como sândalo ou aromas mais cítricos. O segredo é não exagerar e não misturar, por exemplo, dois aromas muito intensos. Você ainda pode brincar com fragrâncias complementares, que mais gosta e que vão torná-lo único. Depois de experimentar esta nova técnica e começar a sentir na pele os resultados, vai querer começar a criar cada vez mais perfumes exclusivos e à sua medida, para todas as ocasiões.

As apostas