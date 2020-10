E aí, beleza?

Doces ou travessuras? O Halloween está quase chegando…

A data se torna cada vez mais comum no Brasil e essa é a oportunidade perfeita para deixar a imaginação correr solta. Que tal uma maquiagem bacana para complementar o seu look no dia 31? Não é preciso ser expert em maquiagem ou comprar produtos caros, pelo contrário, a make vem exatamente para deixar aquela fantasia simples, mas incrementada e divertida.

O maquiador João Lom ensina o passo a passo das maquiagens de caveira, abóbora e Jack, de forma simples, para qualquer um seguir em casa e também dá dicas de produtos.

Caveira com Glitter

Essa maquiagem requer um pouco mais de habilidade. Para preparar a pele, use um produto chamado Clown – na tradução para o português significa palhaço, que de fato, é um produto originalmente usado somente por palhaços, para se caracterizarem. Para a aplicação, use uma esponja de maquiagem e sele a pele com pó translúcido. Em seguida, com um lápis de olho preto, demarque a área dos olhos, nariz e da boca. Para um efeito de preto bem escuro, use delineador preto para preencher as áreas demarcadas. Na área próxima aos lábios, esfume com um pincel de esfumar uma sombra preta. Para desenhar os dentes, use novamente o Clown branco. Para finalizar, aplique glitter holográfico, como por exemplo, o da marca J.Lom Beauty N°508.

Abóbora Humana

Para essa maquiagem, inicie demarcando a divisão do rosto, onde será maquiado com um lápis de olho preto. Em seguida, aplique uma base com um tom mais alaranjado na parte onde está demarcado o desenho da abóbora. Para colorir de laranja, aplique sombra laranja em todo o desenho por cima da base. Com um pincel de esfumar, faça as linhas verticais em tom de marrom para dar o efeito da textura da abóbora. Com um lápis de olho preto, faça as marcações do olho, nariz e boca; depois, preencha pintando com delineador preto. Para fazer a divisão das partes (com maquiagem e sem), esfume com uma sombra roxa, em seguida, desenhe com delineador branco algumas costuras. Finalize com sangue artificial para um efeito de corte.

Jack Skellington (O Estranho Mundo de Jack)

Para quem prefere algo mais simples e que não exija muitas habilidades, essa make é uma boa aposta para o Halloween! Para a pele, use a base mais clara que encontrar. Em seguida, aplique um pó translúcido para que a maquiagem dure mais tempo. Para o desenho da boca, você pode usar lápis preto ou delineador preto. Nos olhos, use sombra preta para esfumar a parte superior e inferior. Para um efeito mais profissional, use o Clown branco como base para o rosto, inclusive por cima das sobrancelhas.