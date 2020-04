E aí, beleza?

Devido à pandemia do coronavírus, estamos passando por um momento de muito estresse. E por causa das recomendações do Ministério da Saúde para permanecermos em isolamento social, ir ao barbeiro, dermatologista, esteticista ou mesmo a um spa, está descartado! Apostar em tratamentos para a pele que podem ser realizados em casa podem te ajudar a relaxar neste período.

“Durante a quarentena, é importante tentar buscar o bem-estar mental e a autoestima. E um momento de relaxamento, como cuidar da pele, é uma ótima maneira de manter a cabeça no lugar, principalmente porque o toque, independentemente de sua finalidade, ajuda a reduzir o cortisol, hormônio ligado ao estresse, e estimula a parte do sistema nervoso que acalma o corpo e a mente”, explica a especialista em Estética e Cosmetologia Isabel Piatti, embaixadora do Centro e Instituto Internacional de Aprimoramento e Pesquisas Científicas (CIA) e Membro do Conselho Científico da Academia Brasileira de Estética Científica (ABEC).

Para ajudar nessa tarefa, listamos algumas dicas de como realizar um tratamento digno de spa, sem sair de casa. Confira:

1 – Comece com a higienização

Todo processo de cuidado com a pele deve iniciar-se com uma limpeza. Em seguida, realize a higienização com o sabonete convencional, que também deve ser específico para as características da pele de cada um. “O sabonete para pele oleosa deve ser preferencialmente líquido e contar com ativos que controlem a oleosidade, como ácido salicílico ou glicólico. Já as peles mais secas devem investir em loções, sabonetes cremosos, emulsões ou sabonetes líquidos à base de extratos calmantes, como aloe vera, e sem agentes agressores”, alerta o dermatologista Dr. Jardis Volpe, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia e da Academia Americana de Dermatologia.

2 – Aposte no vapor

Uma ótima estratégia para ajudar a abrir seus poros e potencializar a ação dos cosméticos que serão aplicados em seguida é através da ‘vaporização’. Para isso, você pode utilizar dispositivos específicos, ou então, posicionar seu rosto coberto com uma toalha sobre um pote cheio com água quente e óleos essenciais. Ou ainda, encharcar um toalha limpa com agua quente, torcer, e ajeitar a toalha sobre o rosto e pescoço, como se faz nas barbearias num ‘ritual’ de barba.

3 – Cuide da barba

Cuidar da barba no barbeiro é fácil, não é mesmo? O difícil é manter os pelos faciais sob controle, em casa. Aproveite para dar um trato na barba, já que os poros estarão dilatados, o que vai facilitar o barbear e torna-lo muito mais prazeroso. Ficar em quarentena não significa que você deve adotar um visual homem das cavernas… esse tempo já passou! Esse momento pode ser interessante, também, para você descobrir e testar novos produtos para a barba: se só usava espuma de barbear, por exemplo, que tal testar, agora, um óleo de barbear?

4 – Esfolie a pele

Após a higienização da pele, faça uma esfoliação facial. “O processo vai estimular a renovação celular e melhora a textura da pele, além de retirar o excesso de sebo acumulado nos poros, ajudando a proteger o tecido de cravos e espinhas, e potencializar a capacidade de absorção dos cosméticos pela pele”, diz a cirurgiã plástica Dra. Beatriz Lassance. O esfoliante deve ser espalhado em movimentos circulares, mas tome cuidado para não exagerar no atrito, o que pode sensibilizar e irritar a pele. Além disso, fique atento às fórmulas. “Um bom esfoliante deve ter partículas uniformes de tamanho pequeno ou médio e origem natural, como seda do arroz, sementes de apricot e linhaça. Além disso, deve ser formulado com ativos calmantes, anti-inflamatórios e hidratantes para ser capaz de remover as impurezas sem agredir o tecido cutâneo”, afirma a dermatologista Dra. Claudia Marçal, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia e da Academia Americana de Dermatologia.

5 – Utilize uma máscara

Que tal se aventurar no fantástico mundo das máscaras faciais? Se você ainda não usou nenhum produto desse tipo no rosto, não sabe o que está perdendo, ou melhor, deixando de ganhar… só uma dica: produtos como este têm ativos hidratantes superconcentrados, para conferir máxima hidratação à pele. “As máscaras têm vantagem sobre os cremes, visto que suas fórmulas são mais concentradas e seus princípios ativos estão em concentrações maiores. As máscaras também permanecem em contato com a pele por um tempo maior do que os cremes, o que potencializa sua ação”, explica a Dra. Paola Pomerantzeff. E o melhor é que existem máscaras para as mais diversas finalidades. “Quem possui a pele seca, por exemplo, pode procurar por produtos que levem em sua composição ativos com alto poder de hidratação, como o ácido hialurônico. Já quem possui a pele oleosa deve procurar por máscaras com ingredientes que controlem a oleosidade, como a argila”, recomenda a médica. Mas atenção ao uso, pois, de acordo com Luisa Saldanha, farmacêutica e diretora científica da Pharmapele, toda máscara tem um tempo até fazer o efeito esperado. “O período descrito no rótulo é importante para que haja ação efetiva na pele, com absorção dos ingredientes ativos. Também não passe do tempo, pois algumas máscaras podem deixar a pele irritada e o rosto vermelho. Portanto, siga as instruções”, alerta a especialista.

6 – Hidrate

Finalize seu dia de spa em casa com uma hidratação power, que é responsável por recuperar as características normais do tecido, equilibrando e mantendo a concentração de água em suas diferentes camadas, o que resulta em uma pele mais viçosa e saudável. “Procure por hidratantes que contenham na composição ativos como ácido hialurônico, ceramidas e hyaxel, que são altamente hidratantes e grandes aliados na redução dos sinais do envelhecimento. Além disso, você pode utilizar cosméticos formulados com antioxidantes, como a vitamina C, que mantêm o tecido cutâneo com a tonalidade mais homogênea e com muito mais viço”, afirma a dermatologista e tricologista Dra. Kédima Nassif, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Além disso, é importante também ficar atento ao ‘veículo’ do produto. “Uma pele mais oleosa vai se beneficiar melhor de hidratantes mais fluídos, como loções e géis. Já uma pele mais ressecada, deve optar por veículos mais cremosos.”

E não se esqueça: beba muita água!