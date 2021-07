E aí, beleza?

As rotinas de beleza para o público masculino ganham mais adeptos a cada dia. Para aqueles que ainda não se renderam ao skincare, aproveite o Dia do Homem, que é celebrado hoje no Brasil, para cuidar mais de você! Aprenda com as mulheres: o autocuidado e a autoestima devem fazer parte da sua rotina diária.

A data começou a ser comemorada em 1999, em Trinidad e Tobago, pelo Dr. Jerome Teelucksingh, que com o apoio da Organização das Nações Unidas (ONU), criou a mesma com o intuito de conscientizar as pessoas sobre os cuidados da saúde masculina. Como desdobramento da data, durante todo o mês de novembro é celebrado a nível internacional o chamado “Novembro Azul” ou “Movember” (uma combinação de “moustache” (bigode), e “november” (novembro).

É um fato que desde o início da pandemia da Covid-19, tratamentos que podem ser realizados em casa se tornaram uma alternativa ao momento, que ainda pede distanciamento e isolamento social de todos. A comprovação deste fato foi apontada por um estudo feito pela Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal (ABIHPEC), que constatou que a busca por produtos voltados para o skincare – o cuidado diário com a pele – teve um crescimento médio de 21,9% no ano de 2020 em relação a 2019.

Veja na galeria abaixo as opções para deixar o visual impecável. E porque não experimentar um novo aroma? Há lançamentos que não vão deixá-lo passar despercebido. Vamos a eles:

Pearly Booster, Be Belle (a partir de R$ 182,00)

Dois séruns poderosos e anti envelhecimento. Ambos possuem um blend de ativos encapsulados em nanopartículas para maior penetração profunda na pele. São nutritivos e rejuvenescedores, com alta capacidade antioxidante, e oferecem proteção contra os danos causados pelos raios ultravioletas e auxiliam na recuperação da pele. Atuam profundamente no tecido cutâneo e contém ácido hialurônico e óleo de romã na sua formulação.

Liftactive Supreme, Vichy (R$ 242,95)

Concentrado em ácido hialurônico para o rosto e olhos, com efeito preenchedor progressivo diário que combate as rugas e a perda da firmeza da pele do rosto, e repõe a perda diária de ácido hialurônico.

Retintense 5.0, Ada Tina (R$ 340,00)

Este sérum ultra rejuvenescedor e clareador possui em sua composição produtos que são quatro vezes mais potentes que o retinol puro e capazes de aumentar em até 20% a produção de colágeno na pele, conferindo efeito lifting, firmeza e elasticidade.

Biosole Oxy FPS 50, Ada Tina (R$ 127,60)

Proteção solar antioxidante e com toque seco. Garante uma proteção da pele por 12 horas seguidas, sem necessidade de reaplicação. Com vitamina C concentrada, niacinamida e difendiox. O produto ainda possui ação anti-idade, antioxidante, anti-poluição e clareadora contra 15 tipos de manchas.

Kit Cronograma Capilar, Lowell (R$ 169,90)

Esse kit da Lowell é uma agenda mensal de cuidados práticos e completos para o tratamento dos fios. Com shampoo e três máscaras (reconstrução, nutrição e hidratação), os produtos restauram a saúde do cabelo de forma equilibrada, repondo todas as necessidades capilares como água, vitaminas e proteínas. O resultado é um cabelo saudável, nutrido e mais bem cuidado.

Y Eau de Parfum, YSL, R$ 599,00 (100 ml)

Desenvolvido pelo perfumista Dominique Ropion, a fragrância profunda, fresca e masculina, Y Eau de Parfum foi construída em torno de uma estrutura fougère, uma das famílias mais predominantes nas fragrâncias masculinas, acentuando o fougère branco e preto, e contrastando com notas cítricas e aromáticas seguidas por notas amadeiradas e sensuais. Há uma variação do perfume, o Y Intense.

Arbo Botanic, O Boticário, R$ 124,90 (100 ml)

A nova fragrância de O Boticário buscou no movimento das florestas urbanas e no verde das folhas da costela-de-Adão, a inspiração para criar esta colônia fresca e potente. Traz em sua composição o revigorante acorde ENERGY, composto pela sálvia, ingrediente comprovado pela neurociência por despertar a sensação de energia.