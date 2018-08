E aí, beleza?

Uma barba bonita, saudável e bem nutrida necessita de alguns cuidados simples, mas extremamente importantes no dia-a-dia.

Conheça alguns truques e dicas simples para evitar os fios ressecados, os pelos encravados e a pele descamando:

Lavar a barba com xampu adequado dia sim, dia sim

A barba é como o cabelo: acumula sujeira, oleosidade e outras impurezas ao longo do dia. Por isso, é importante lava-la com um xampu específico, diariamente. O uso do condicionador também se faz importante: duas ou três vezes por semana é ideal. Além de amaciar, o condicionador vai desembaraçar e hidratar os fios. De rebelde, só mesmo o estilo!

Tome banhos mais frios

Ou pelo menos não tão quentes. “O calor da água provoca uma remoção da oleosidade natural do tecido de forma mais intensa, diminuindo o manto hidrolipídico que retém a umidade da pele, tornando-a seca, irritada e escamosa. O recomendado é que você tome banhos mornos ou frios e não permaneça muito tempo em contato com a água”, afirma Renato Lima, diretor de marketing da Barba Urbana.

Barba e secador de cabelo combinam

Sim, e devem “andar sempre juntos”. Primeiro, seque o excesso de água com uma toalha macia, sem esfregar, para não danificar os fios. Termine de secar com o secador, na temperatura baixa para não correr o risco de queimar a pele e os fios. A dica é não secar a barba por completo: deixe-a levemente úmida; vai facilitar na hora de espalhar o óleo ou balm para barba. O secador vai ajudar também no controle do volume e dos frisos.

Use esfoliante para a região da barba

Faça uma esfoliação facial ao menos duas vezes por semana. Esse processo vai ajudar a remover células mortas e garantir a prevenção dos pelos encravados. Além de limpar as impurezas, o esfoliante tem o papel de desobstruir os poros e melhorar a textura da pele. E lembre-se: pele saudável produz barba sadia.

Tenha sempre em mãos óleo para a barba

Sim, isto mesmo: óleo! É um produto must have para quem quer ter uma barba de causar inveja: bem nutrida, condicionada e vistosa. O óleo contém vitamina, hidrata e deixa a barba mais uniforme, além de hidratar a pele da região. E, sim, faz toda a diferença nos cuidados dos fios, para não dizer que é indispensável!

Visite o barbeiro com frequência

O barbeiro é o melhor amigo da barba, acredite! Tente ir, ao menos uma vez no mês, a uma barbearia, para que esse profissional o aconselhe e acerte os contornos e o desenho da sua barba. Assim, você conseguirá manter, em casa, o formato ideal para seu rosto.