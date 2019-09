E aí, beleza?

O primeiro grande festival totalmente inspirado no vinho chega à região do rio Douro, no norte de Portugal, na próxima semana. O Wine & Music Valley chega com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento e divulgação da Região Demarcada do Douro – a mais antiga região vinícola do mundo.

O festival, que assume-se como uma experiência de fusão musical e gastronômica, é produzido pela Better World, empresa responsável pelo Rock in Rio, e tem sido tratado como o “Rock in Rio do vinho”; vale lembrar que este ano, em Portugal, o evento completa 15 anos e será celebrado com uma mini-edição do festival, num dos cartões postais mais emblemáticos de Lisboa, a Torre de Belém. Haverá shows de Ivete Sangalo e outros artistas nacionais e internacionais.

É entre vinhas centenárias e com uma vista magnífica do rio e das montanhas, numa região classificada, desde 2001, pela Unesco, como Patrimônio Mundial, que nos dias 14 e 15 de setembro, grandes nomes da música passarão pelos palcos do evento, a exemplo de Bryan Ferry e os brasileiros Seu Jorge e Tainá; outros grandes artistas portugueses completam o line up de dois dias, no Porto Comercial de Cambres, em Lamego (a aproximadamente 130 km do Aeroporto Internacional da cidade do Porto).

Além dos dois palcos dedicados à música (Douro Stage e Wine Stage), haverá um terceiro palco inteiramente dedicado à gastronomia enquanto entretenimento: o Chef’s Stage promoverá espetáculos protagonizados por conceituados chefs portugueses – muitos deles Michelin –, entre live cookings hows e degustações ao público, sempre acompanhados de boa música, com atuações de bandas.

Experiências vínicas

Como o evento é inspirado no vinho, as experiências vínicas e de bem-estar estarão em alta: o Wine Experience será um espaço de hospitalidade dedicado a experiências sensoriais e vínicas, contemplando tratamentos de vinoterapia (como peeling ou envolvimento de videira vermelha, óleo de sementes de uva, entre outros), além de massagens, sound healing, workshops e claro, a possibilidade de pisar as uvas, já que é época das vindimas em Portugal.

Wine Village

O epicentro do festival é uma área onde estarão representados mais de 70 produtores da região, apresentando seus vinhos. Lá, poderão ser provados os melhores “néctares” do Douro, ao som dos grandes shows.

Os ingressos para o festival custam a partir dos 25 euros por dia (aproximadamente 114 reais) e podem ser adquiridos online, no site oficial do evento, ou em outras plataformas de vendas online, e também em lojas físicas de grandes varejistas do país. O evento contará, ainda, com uma com uma área de glamping, para quem procura uma experiência completa, com direito a pernoitar próximo ao recinto, e também diversas ativações para animar os “festivaleiros”, além de uma roda gigante.

Serviço

Wine & Music Valley

Datas: 14 e 15 de setembro

Horário: 14h00 às 2h00

Local: Porto Comercial de Cambres, Lamego (Portugal)

Ingressos: 25 euros/dia