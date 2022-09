E aí, beleza?

Possivelmente você já deve ter ouvido falar nos clubhouses, aqueles clubes da moda só para membros, com serviços super premium e espaços intagramáveis, certo? O mais conhecido deles é o Soho House, clube londrino e que hoje tem hotéis e locais espalhadas pelo mundo todo.

Neste exemplar português que está dando o que falar, há brunch, música ao vivo, DJs, coquetéis, mas o ponto alto do espaço é a piscina oval no centro do deslumbrante jardim, com azulejos terracota e ares marroquinos, simples, mas que enche os olhos de quem desce a escadaria do antigo palacete rumo ao spot do momento em Lisboa.

Com aura misteriosa e requintada, o Ninho tem um conceito que é um misto de espaço de trabalho flexível, bar, restaurante ao ar livre e clube, carinhosamente apelidado de secret garden. Este oásis em pleno coração da cidade é um refúgio para aqueles que buscam momentos de relaxamento, bem-estar e lazer, com muita exclusividade, é claro.

O staff – a maior parte estrangeira – é simpático, atencioso e super friendly, exatamente o que se espera deste tipo de clube privado para membros. Não se surpreenda se algum deles lhe trouxer um guardanapo de pano humedecido para refrescar-lhe o rosto das altas temperaturas que têm feito em Lisboa… clientes mimados e paparicados, que se sentem ainda mais especiais com a proximidade e um nível extremo de atenção a detalhes.

O menu é enxuto e tem assinatura do chef português Hugo Dias de Castro, que elaborou uma proposta com pratos mais leves e saudáveis, com uma vertente internacional e especialidades locais, incluindo ostras, saladas, ovos Benedict e muitas opções vegetarianas – acompanhando as tendências da gastronomia e perfil internacional dos membros, em sua grande maioria, estrangeiros expatriados em Lisboa, jovens, empreendedores e nômades digitais. Aliás, isso fica muito claro quando se observado da área da piscina: muitos deles, nas cadeiras de sol, estão com os seus computadores ao colo, celular na mão e fones de ouvido no melhor mood “trabalho e diversão”.

A língua oficial do Ninho é o inglês, embora grande parte dos membros seja brasileiros, franceses, americanos, ingleses e italianos. A programação tem sido pensada para fomentar o networking entre os membros, incluindo sessões de yoga em grupo.

A essa altura você já deve estar se perguntando o quanto custa tudo isso e quais os outros benefícios do Ninho: por enquanto, cada membro tem direito a levar um convidado e ir as vezes que quiser à piscina, com direito a toalha e acesso ao bar, por uma mensalidade de 50€ (o equivalente a R$ 275,00 na conversão atual da moeda).

Futuramente, o projeto irá além do secret garden e piscina; está sendo preparada uma segunda fase, a qual incluirá a abertura do palacete propriamente dito, com espaço para restaurante, bar e uma área inteira dedicada ao bem-estar. Nela, será contemplado um spa completo (com massagens e tratamentos), sauna, jacuzzi, além de uma pequena academia. Não se sabe, contudo, se o valore do membership permanecerá o mesmo, mas isso já são cenas de um próximo capítulo.

Investimento estrangeiro em Lisboa

Numa visão mais abrangente e na ótica do país ter batido recordes de público estrangeiro, é fácil entender o porquê desse boom: “O investimento estrangeiro em Portugal tem se acentuado nos últimos anos. No que se refere às famílias que decidem se mudar para Portugal, temos observado uma diversificação de tais investimentos. O setor imobiliário continua a ser o de maior destaque, entretanto, a criação de empresas em território nacional vem crescendo rapidamente, sobretudo no ramo tecnológico. Além de atender ao mercado local, a partir de Portugal, os empresários e empreendedores conseguem exportar seus produtos e serviços, para o restante da Europa e para o mundo. Os brasileiros ocupam um lugar de destaque neste quesito, ao lado de chineses, franceses e ingleses, mas há cada vez mais norte-americanos que se mudam e investem em Portugal. Um país seguro, estável, com boa infraestrutura e políticas públicas que fomentam este cenário.”, afirma o Dr. Carlos Rebolo, sócio-fundador do escritório TR Advogados, de Lisboa, especializado em direito empresarial e investimento estrangeiro.

Neste mesmo cenário, é o entendimento da consultoria WeDoBusiness, com sede em Lisboa e especializada no atendimento de clientes estrangeiros, que o aumento na prospecção e desenvolvimento de negócios no país tem acompanhado o ritmo de vida das famílias que procuram Portugal para se estabelecerem. Segundo a sócia Priscila Theodoro, “há uma demanda crescente de clientes interessados em fixar residência em Portugal, com a compra de imóveis, busca de escola para os filhos e mesmo no atendimento de profissionais de tecnologia da informação que veem o país como um local ideal para prestar serviços para outros países, os chamados nômades digitais”.