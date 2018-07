Cansado de reluzir pelo excesso de óleo na pele? Desvende os mitos e evite constrangimentos com a pele gordurosa

Calma! Se já bateu o desespero antes mesmo de começar a ler essa matéria, a boa notícia é que o chocolate está liberado no próximo domingo! Sim, ele não é o vilão da pele oleosa e muito menos das temíveis espinhas.

O excesso de oleosidade na pele é um fator biológico causado pelos hormônios, principalmente a testosterona, que age nas glândulas sebáceas, aumentando a produção de sebo. É, sem dúvida, desagradável, desconfortável e tem maior incidência nos homens do que nas mulheres: em média, a quantidade de testosterona neles é entre 7 a 8 vezes superior do que nelas.

Além disso, moramos num país tropical, o que influencia uma maior produção de sebo na pele: com o clima quente, os poros se dilatam com maior facilidade, favorecendo a liberação de gordura junto com o suor. Pronto! É o cenário perfeito para o surgimento da acne. Popularmente conhecida como “espinhas”, nada mais é do que obstruções dos folículos por sebo e células mortas, com posterior colonização por bactérias que geram inflamação.

Para ajudá-lo a desvendar os mistérios da pele oleosa, das espinhas e afins, pedimos ajuda ao Dr. Damiê De Villa, dermatologista especialista pela SBD e responsável pelo setor de dermatologia do Kurotel – Centro Médico de Longevidade e Spa de Gramado, que revela o que é mito ou verdade sobre o tema.

Chocolate causa espinhas. MITO

O papel do chocolate ainda é controverso. Alguns estudos mostraram que o chocolate amargo (70% cacau ou mais) diminui a formação de acne, enquanto as outras variedades aumentam, pelo alto índice glicêmico. Trocando por miúdos, o que estimula a produção de óleo das glândulas sebáceas, piorando o quadro de que tem tendência, é principalmente o açúcar e o leite presentes no chocolate, bem como os aditivos e a gordura hidrogenada.

Pele oleosa é sinônimo de pele hidratada. MITO

A pele oleosa não é sinônimo de pele hidratada, inclusive, algumas pessoas com pele oleosa podem apresentar áreas ressecadas. Existem produtos específicos para esse tipo de pele. Veja abaixo.

Oleosidade em excesso causa espinha? VERDADE

A oleosidade causa espinha por contribuir na obstrução dos poros e propiciar a colonização por bactérias.

As espinhas são mais frequentes nos homens. VERDADE

A acne em homens tende a ser mais grave e duradoura do que nas mulheres, graças à testosterona. O uso de produtos adequados para pele oleosa e uma alimentação saudável tendem a diminuir o problema.

Usar adstringente causa ainda mais espinhas. MITO

Geralmente, o uso de adstringentes melhora a acne; todavia, em alguns casos, pode irritar a pele acneica, fazendo com que piore a inflamação.

Lavar o rosto com água frequentemente durante o dia pode ressecar a pele. MITO

O ressecamento não está associado com a frequência, e sim, com a temperatura da água. O uso de água quente resseca a pele; o ideal é utilizarmos água fria para a limpeza da face.

TRATAMENTO, CUIDADOS E PRODUTOS

Naturalmente, o sebo constitui o filme lipídico da superfície cutânea e possui a função de proteger a tez e o couro cabeludo contra infecções diversas. Também lubrifica e evita rachaduras na pele. No entanto, em excesso, pode tornar-se um problema estético e de saúde e evoluir para dermatite, acne e até caspa.

O ideal é consultar um dermatologista para saber qual o melhor protocolo para cada tipo de pele. Entretanto, em geral, o indicado é que o rosto seja lavado em média 2 vezes ao dia. Utilize o filtro solar diário e, algumas vezes, é importante hidratar ou utilizar algum produto para ‘retexturizar’ e uniformizar a hidratação da pele.

Manter a pele sempre limpa, evitar o stress e ter uma alimentação saudável – tudo isso ajuda a eliminar o excesso de oleosidade e a acumulação de impurezas.

Em relação aos produtos indicados – sabonetes com base vegetal ou com componentes ativos contra a oleosidade –, no caso da face, e xampus para cabelos oleosos podem apresentar resultados positivos. Evite cosméticos gordurosos, tipo creme, e também os que contêm álcool na fórmula, pois ressecam a pele e estimulam a produção de sebo. Dê preferência a produtos de textura fluida, em forma de gel ou serum. E nunca exagere nas quantidades!

1 – Eucerin DermoPURIFYER Gel de Limpeza: remove as impurezas e o excesso de oleosidade sem ressecar a pele, auxiliando no combate à acne. R$ 49,00

2 – Nivea Facial Hidratante Protetor Controle do Brilho: Indicado para pele mista a oleosa, o hidratante tem fórmula oil free, tem textura leve em gel creme e é de rápida absorção. Contém algas marinhas que auxiliam no controle do brilho e oleosidade. Com o FPS 30, o produto ajuda na proteção contra os efeitos nocivos do sol e contra a poluição. R$ 24,00

3 – Borage Creme Hidratante Facial Anti-Brilho FPS 6: desenvolvido especialmente para atender às necessidades da pele masculina. De textura leve, absorção fácil e efeito mate. Formulado com Borragem (Borage em inglês) e polifenóis de uva vermelha, ajuda a fornecer proteção antioxidante e a eliminar os sinais de fadiga. Tem extratos de aloe e centella, que possuem propriedades hidratantes. R$ 89,00

4 – Eucerin Sun Creme-Gel Oil Control Toque Seco FPS 30: auxilia no controle da produção da oleosidade enquanto protege dos efeitos nocivos da radiação UV. Com textura ultraleve e de rápida absorção, o produto confere efeito mate imediato e ao longo de todo o dia. R$ 64,00

5 – Caudalie Máscara Purificante: ideal para as peles mistas a oleosas com imperfeições. Criteriosamente dosada com ativos absorventes e reguladores, clareia e equilibra a epiderme. Sua fórmula ultra eficaz e 94% natural deixa a pele suave, pura e matificada.Contém ingredientes vegetais e dois tipos de argila que retiram as impurezas, amenizam a aparência dos poros e removem as células mortas. R$ 169