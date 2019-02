E aí, beleza?

A Granado Pharmácias acaba de abrir a segunda loja conceito da marca em Paris.

Localizada em um prédio tombado no conhecido bairro Marais, um dos mais tradicionais da cidade e reconhecido como Patrimônio Histórico da UNESCO, a nova loja, que inaugurou no início do mês, conta com 30m² e cerca de 350 produtos selecionados, entre kits, produtos das principais linhas e edições limitadas.

A escolha por Paris nasceu de um projeto que teve início em 2013, quando o Le Bon Marché convidou a Granado para participar do seu evento que homenageava o Brasil, o Le Brésil Rive Gauche.

A marca tem ainda uma pop up store em Portugal, na capital Lisboa, e conta também com uma loja virtual que atende cerca de 30 países europeus (www.granado.eu), além de uma parceria com a a Sephora, que revende alguns produtos da marca em seu e-commerce.

Vale lembrar que a marca, em tempos forneceu a família imperial no Brasil. Os produtos da Granado são reconhecidos por terem base vegetal (não contém gordura animal), serem ricos em extratos de plantas e ervas e não testados em animais.